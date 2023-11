Masters, il film: Amazon MGM Studios salvano il progetto, Skeletor deluso

News Cinema

Sembra proprio che gli Amazon MGM Studios siano interessati a riavviare il progetto di un film sui Masters - I Dominatori dell'Universo, lo stesso al quale Netflix ha rinunciato.

Dopo la sua cancellazione presso Netflix in estate, potrebbe rinascere un film epico in live action dedicato ai Masters - I dominatori dell'universo, uno dei marchi culto per eccellenza degli anni Ottanta, giocattoli indimenticabili per molti bambini ("action figure", col nerdismo di poi): secondo Deadline, gli Amazon MGM Studios sarebbero interessati a rilevare il progetto. Evidentemente non ne temono il budget, sul quale Netflix aveva frenato, in un periodo di revisione delle sue spese pazze. Leggi anche Masters of the Universe - Netflix cancella l'adattamento live action dopo aver speso 30 milioni

Gli Amazon MGM Studios potrebbero salvare il film sui Masters, cancellato da Netflix

Sembra proprio che il progetto di un blockbuster dal vero dedicato ai Masters sia salvo: gli Amazon MGM Studios avrebbero intenzione di riavviarlo, mantenendo invariata la squadra che ci stava lavorando per Netflix. Parliamo di Adam & Aaron Nee registi e sceneggiatori, Kyle Allen nei panni di He-Man e Todd Black alla produzione. La cancellazione del progetto sotto Netflix aveva preso in estate in contropiede un po' tutti, considerando che la piattaforma aveva pur sempre gestito ben tre serie animate dedicate al franchise creato nel 1982 dalla Mattel, cioè She-Ra e le principesse guerriere, Masters of the Universe: Revelation e He-Man and the Masters of the Universe, dal 2018 al 2021.

Gli Amazon MGM Studios starebbero quindi per battere la concorrenza che si era fatta viva per il film, comprese Sony e Warner Bros: nonostante il flop di I dominatori dell'universo nel 1987, con Dolph Lundgren come He-Man, evidentemente si ritiene che il pubblico degli ex-bambini nostalgici sia pur sempre un bacino assai lucrativo. Ed è difficile dare torto alle major da questo punto di vista!

Prepariamoci dunque al grande ritorno dell'orfano Adam, quell'He-Man che si opporrà con i suoi fidati amici allo strapotere dittatoriale dell'orrido Skeletor. "Per il potere di Grayskull!"