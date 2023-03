Marvel, cosa significa la frenata di Ant-Man and the Wasp Quantumania? La profezia di Avatar

News Cinema

Ant-Man and the Wasp Quantumania, che pure è l'introduzione della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, finora ha incassato meno dei precedenti. Ci ha ricordato la profezia di Jon Landau, socio di James Cameron, alla presentazione di Avatar: La via dell'acqua... ma bisogna davvero preoccuparsi?

A un mese dall'uscita, il bilancio per Ant-Man and the Wasp: Quantumania non è roseo: non si può parlare di flop, perché 450 milioni di dollari per un budget di 200 mandano il film più o meno in pari (costi di marketing permettendo), ma è una cifra non all'altezza dell'avvio della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, è inutile girarci intorno. Guardando i numeri, ci è tornata in mente una "profezia" che Jon Landau, producer di Avatar: La via dell'acqua e socio di James Cameron, elaborò al volo durante un incontro stampa dell'anno scorso... Leggi anche X- Men: Kevin Feige rivela: "Sappiamo quando e come introdurli"

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, i Marvel Studios devono preoccuparsi davvero?

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, nonostante abbia incassato in Italia 5.903.600 euro, quindi più dei precedenti Ant-Man (2015) e Ant-Man and the Wasp (2018), nel resto del mondo sta faticando moltissimo... più del previsto. Il primo capitolo partì con 519.300.000 dollari al boxoffice mondiale, il secondo salì a ben 622.670.000, sull'onda di un successo in crescita del Marvel Cinematic Universe, con la bilogia Avengers Infinity War e Avengers Endgame. Questo terzo episodio delle avventure di Scott Lang dopo un mese stenta sui 451.230.000... c'è da preoccuparsi? Ingiusto paragonare risultati pre-pandemici a quelli nel mercato attuale? Non così tanto: come ha dimostrato l'esito di Avatar: La via dell'acqua (2.295.354.000 dollari d'incassi), il pubblico dei blockbuster c'è e alla bisogna si presenta. E d'altra parte anche la Marvel sembrava essersi ripresa.



Certamente i Marvel Studios hanno penato nel 2021, quando la questione pandemia era un problema concreto, e tutto sommato Kevin Feige aveva voluto giustamente puntare su cavalli meno di razza, per allargare la schiera dei supereroi al cinema: i numeri al botteghino per Black Widow (380 milioni), Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli (432) e Eternals (400), bassi se paragonati agli exploit precedenti, erano insomma fisiologici per vari motivi. Il MCU in quel periodo ha retto il colpo grazie all'esplosione delle serie tv su Disney+, come WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier.

Il 2022 sembrava aver rimesso il loro cinema in carreggiata, con i 955.775.600 di Doctor Strange nel Multiverso della Follia (sulla scia del trionfo Spider-Man No Way Home, però mezzo Sony), i 760.930.000 di Thor: Love and Thunder e gli 858.800.000 di Black Panther: Wakanda Forever, nonostante un entusiasmo decrescente per le ultime proposte televisive come She-Hulk. Ma cos'è successo tra Wakanda Forever e Quantumania?



