Mark Hamill filosofico: "Non stresso il mio agente per essere in un film Marvel, più invecchi meno te ne frega"

Sadico militare in The Long Walk da Stephen King, nel cast di The Life of Chuck, Mark Hamill ultimanente si è dato a intepretazioni in carne e ossa più del solito, nonostante preferisca il doppiaggio da decenni. Ma quando arriva il progetto giusto...

Si chiama solo "il Maggiore" in The Long Walk di Francis Lawrence, adattamento cinematografico della "Lunga Marcia" di Stephen King. Il buon Mark Hamill è uscito dalla sua vita dichiaratamente pantofolaia per interpretare un sadico nel nuovo film, anche se si mantiene attivissimo sul fronte doppiaggio dell'animazione, la sua vera occupazione principale da decenni. A 73 anni, l'uomo che fu Luke Skywalker, presente anche nel cast di The Life of Chuck (dal 18 settembre nei nostri cinema), ha provato a spiegare a Gamesradar+ come ragioni di fronte al lavoro, e come ormai non rincorra più i "ruoli che contano" nell'ambiente, preferendo quando può una tranquilla vita familiare... con qualche eccezione. Leggi anche Star Wars, Mark Hamill esclude il ritorno: "Ho fatto il mio tempo, grazie a George Lucas" <a href="https://www.comingsoon.it/film/the-long-walk/67192/video/?vid=47624" title="The Long Walk: Il Trailer Ufficiale del Film tratto dal romanzo La Lunga Marcia di Stephen King - HD">The Long Walk: Il Trailer Ufficiale del Film tratto dal romanzo "La Lunga Marcia" di Stephen King - HD</a>

Mark Hamill: "Mi piace doppiare, ma non mi fa impazzire allontanarmi dalla mia famiglia"

The Long Walk sta per uscire negli States e, se avete visto il trailer, potreste aver faticato nel leggere dietro la crudezza del Maggiore il gentile Luke Skywalker di Mark Hamill. Ma l'attore è lì, così come nel cast di The Life of Chuck, ancora da King, prossimamente nelle nostre sale. Nonostante sia stato più volte tentato di mollare la recitazione, specie dopo il sipario nel 2019 di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, Mark si diverte ancora un sacco a recitare, sfogandosi più che altro davanti al leggìo per una carriera da doppiatore altrettanto storica (era lui il Joker del Batman animato anni Novanta). Non è davvero ancora il caso di andare in pensione. Chi segue Hamill sui social sa peraltro che la star non si fa mancare commenti di natura politica ogni volta che può, incurante di risultare indigesto a una parte dell'America. Riguardo al modo in cui concepisce oggi il lavoro, Mark suona un po' contraddittorio, ma la cosa inequivocabile è che la vocazione pantofolaia può evaporare di fronte a un progetto realmente interessante. In definitiva, ormai vuole scegliere e non essere scelto. Ci sta.

Più invecchi, meno te ne frega. Ho detto al mio agente: "Continuerò a fare le voci, ma non mi fa impazzire l'idea di spostarmi e lasciare la mia famiglia." Quando doppi, hai sessioni di quattro ore. Magari ne hai due in un giorno solo, ma poi te ne torni a casa dalla moglie, dai cani, dormi nel tuo letto. Sto solo dicendo che sono a un punto in cui mi manca l'ardore di una volta. Non è che sto sempre al telefono col mio agente a dire: "Devo essere in un film Marvel!" Non mi interessa. [...] Poi si è presentato The Life of Chuck, avevo lavorato con Mike Flanagan per La caduta della casa degli Usher, supponevo che tra la reputazione di Mark e quella di Stephen King, sarebbe stata una roba sovrannaturale horror epocale, e non riuscivo a credere quanto fuori dall'ordinario fosse per entrambi. E come non è mai successo per qualsiasi altra cosa abbia mai fatto parte prima, ho detto: "Questo lo devo fare per forza, non ci sto troppo a pensare". [dopo Life of Chuck, per The Long Walk è tornato in Canada]: Il Maggiore è diametralmente l'opposto di un eroico protagonista. Il Canada è un bellissimo paese. E poi così mi funziona perché sono isolato. Lontano da casa. Sei molto più concentrato sul materiale, perché non hai a portata di mano i tuoi libri, i tuoi giocattoli, la tua tv e tutta quella roba che hai a casa.