Marco Risi ha terminato le riprese del suo nuovo film, Il punto di rugiada

Sono terminate le riprese di Il punto di rugiada, il nuovo film di Marco Risi, scritto con Riccardo de Torrebruna e Francesco Frangipane e prodotto da Fandango con Rai Cinema. Quattro anni dopo la sua ultima regia Risi riporta al cinema in questo film un cast di grandi attori di teatro. Gli interpreti sono Massimo De Francovich, Eros Pagni, Luigi Diberti, Alessandro Fella, Roberto Gudese e Lucia Rossi.

Il punto di rugiada: la trama

Carlo, un ragazzo viziato e sregolato, una notte provoca da ubriaco un grave incidente d’auto per il quale viene condannato a scontare un anno di lavori socialmente utili in una casa di riposo. Insieme a lui a Villa Bianca arriva anche Manuel, un giovane spacciatore colto in flagrante. Luisa, infermiera che lavora da anni nella struttura, guiderà i due ragazzi in un mondo senza età dove condivisione, conforto e accoglienza cambieranno per sempre il loro sguardo sul mondo e sulla vita.

Un tris d'assi nel cast de Il punto di rugiada

Eros Pagni, 82 anni, è uno dei più grandi attori che abbiano mai calcato le tavole del palcoscenico in Italia. Dalla sua lunga collaborazione con Luigi Squarzina sono nati autentici capolavori, tra cui un memorabile Tartufo di Molière/Bulgakov, che venne trasmesso anche in tv. Tutt'ora attivo a teatro, Pagni è stato anche protagonista di serie tv come Il Mastino, ma il cinema gli ha per lo più offerto ruoli minori, anche se in film di qualità come Film d'amore e d'anarchia, Profondo rosso, I nuovi mostri, Il malato immaginario, Flirt, Teresa (di Dino Risi, padre di Marco), La cena ed altri. Indimenticabile resta poi il suo doppiaggio del sergente Hartmann in Full Metal Jacket, per cui ricevette anche una lettera autografa di complimenti da parte di Stanley Kubrick.

Massimo De Francovich, 86 anni, è stato di recente uno degli interpreti della pièce premio Emmy The Lehman Trilogy di Stefano Massini. Dal 1957 a teatro ha lavorato ininterrottamente a teatro coi più grandi attori e registi, da Vittorio Gassman a Franco Zeffirelli, Giancarlo Sepe, Giancarlo Cobelli e molti altri. Al cinema è apparso però ancora meno di Eros Pagni, anche se più di recente. In tv è stato lo spaesato Remo Arcangeli, grande attore teatrale, in Boris e il Vecchio di Romanzo criminale - la serie, mentre sul grande schermo lo abbiamo visto tra gli altri in Il manoscritto del principe e Viva la libertà, entrambi di Roberto Andò, La grande bellezza e A mano disarmata.

Luigi Diberti, 82 anni, vanta invece una carriera prolifica sia nel doppiaggio che a teatro, al cinema e in televisione con oltre 150 titoli. Al cinema ha lavorato con registi di prestigio come Elio Petri, Mauro Bolognini, Lina Wertmuller, Dino Risi, Lucio Fulci, Michelangelo Antonioni, Dario Argento e moltissimi altri. Volto popolare anche in tv, lo ricordiamo tra gli altri in La piovra e Tutti pazzi per amore.