Marcia su Roma: il nuovo documentario di Mark Cousins per l'inaugurazione delle Giornate degli Autori

Il nuovo lavoro del regista di The Story of Film verrà presentato come Evento Speciale Fuori Concorso nella giornata inaugurale della XIX edizione delle Giornate degli Autori, sezione indipendente della Mostra del Cinema di Venezia.

In questo 2022 si festeggiano numerosi importanti centenari legati al cinema italiano e ai suoi protagonisti, ma anche quello di un evento storico tristemente noto: quello della Marcia su Roma.

E se la commedia diretta da Dino Risi con Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi (di cui per entrambi si festeggia il centenario quest'anno) che si intitola appunto La marcia su Roma è uno dei diciotto restauri che verranno presentati al Festival di Venezia 2022 nella sezione Venezia Classici, un nuovo documentario di Mark Cousins dal titolo Marcia su Roma verrà presentato come evento speciale fuori concorso nella giornata inaugurale delle Giornate degli Autori, la sezione indipendente promossa da ANAC e 100autori nell’ambito della Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia che annuncerà il suo rpogramma completo la prossima settimana.

Prodotto da PalomarDOC e Luce Cinecittà in collaborazione con il Saggiatore, distribuito in sala dal 20 ottobre da I Wonder Pictures, Marcia su Roma prende spunto dalla rilettura filologica di A Noi di Umberto Paradisi, prodotto nel 1923 come documento ufficiale del Partito Fascista sulle giornate che portarono Benito Mussolini alla guida del primo governo dell’era fascista.

Scritto da Mark Cousins insieme a Tony Saccucci, il film vede la partecipazione di Alba Rohrwacher nel ruolo di Anna, una donna della classe operaia che incarna il sentimento della gente comune, dapprima esaltata sostenitrice del regime e poi disillusa e critica. Il film vive delle immagini del grande Archivio Luce.

“L’Italia”, ha dichiarato il regista Mark Cousins, “è il Paese che mi ha maggiormente ispirato a livello visivo, sono quindi entusiasta di realizzare proprio qui un film sulla cultura delle immagini”.

Cousins è l'autore della celebre serie di documentari intitolati The Story of Film: An Odyssey, che ricostruiscono la storia del cinema dalle sue origini ai giorni nostri, e di recente ha presentato a Cannes una sorta di nuovo capitolo di quella serie dal titolo The Story of Film: A New Generation, che si concentra sulle tendenze più recenti del cinema contemporaneo.