Mamma ho riperso l'aereo e il cammeo di Donald Trump, il regista: "È la mia maledizione... e non lo posso tagliare!"

Chris Columbus, regista di Mamma ho riperso l'aereo, ha sempre sostenuto che fosse stato Donald Trump a insistere per avere un cammeo, mentre il Presidente lo ha accusato del contrario. Columbus non solo insiste sulla sua versione, ma ora vorrebbe che quell'apparizione nel film non ci fosse...

Da quando Donald Trump è entrato in politica, soprattutto il pubblico americano non rimane indifferente alle amate repliche di Mamma ho riperso l'aereo, il sequel dove il Kevin di Macaulay Culkin incrociava "The Donald" a New York per un attimo, al Plaza Hotel che all'epoca apparteneva al magnate (l'avrebbe rivenduto nel 1995). Su quel cammeo esistono due versioni: Chris Columbus, regista della saga nonché sceneggiatore di cult come I Goonies, sostiene che fu Trump a insistere per comparire. Ultimamente, Donald respinge al mittente quella versione, accusando il regista solo di volersi fare pubblicità e di essere stato anzi pregato per comparire. Columbus, intervistato dal San Francisco Chronicle, nega ancora quella versione dei fatti e anzi ormai odia quel cammeo...





Donald Trump in Mamma ho riperso l'aereo, le due opposte versioni

Riguardo al suo cammeo di pochi secondi in Mamma ho riperso l'aereo, quando aveva 45 anni, Donald Trump ha di recente scritto sul suo social Truth: "Ero molto occupato, non lo volevo fare. Erano gentili, ma soprattutto insistenti. Accettai e il resto è storia! Quel piccolo cammeo decollò come un razzo, il film fu un grande successo e lo è ancora, specialmente intorno a Natale. La gente mi chiama ogni volta che va in onda. Ora però, trent'anni dopo, Columbus (ma davvero si chiama così?) ha dichiarato che ho fatto il bullo per comparire. Non potrebbe essere più lontano dalla verità. Quel cammeo ha contribuito a rendere il film un successo. È solo un altro tizio di Hollywood che si prende una dose di Trump per un po' di pubblicità."

È nel personaggio azzardare addirittura che il sequel di uno dei più grandi successi cinematografici dell'epoca abbia sfondato al botteghino per il suo cammeo. Chris Columbus nel 2020 aveva raccontato a Business Insider: "Pagammo per essere lì, ma disse pure: vi faccio usare il Plaza se appaio nel film, così lo mettemmo nel film." Oggi, nonostante la rettifica del Presidente, Chris non cambia versione, senza peraltro negare che il cammeo divertisse il pubblico.

Mostrammo il film a Chicago, quando arrivò quella scena il pubblico impazzì, fecero il tifo, pensavano facesse ridere un sacco. Io pensavo di saperne di comicità, ma evidentemente non era così, perché non avevo mai pensato che potesse fare ridere. Anni dopo, è diventata una sorta di maledizione. Vorrei che non fosse lì. Ma cosa passa nella sua testa? Ha detto che ho mentito. Non sto mentendo! Dice che lo pregai per essere nel film, solo che io mai implorerei un non-attore per comparire in un film. Però ci serviva disperatamente il Plaza Hotel. Niente, ormai è lì. Grande come un albatross, vorrei che sparisse. [...] E non lo posso tagliare. Se lo tagliassi forse sarei espulso dal paese. Sarei considerato non compatibile con gli Stati Uniti, dovrei tornare tipo in Italia! [Columbus ha anche origini italiane, ndr]