Mamma, ho perso l'aereo: Josh Hutcherson ha quasi ottenuto il ruolo di Kevin McCallister

In un universo alternativo, Josh Hutcherson avrebbe potuto interpretare Kevin McCallister in Mamma, ho perso l'aereo, ma non è mai accaduto!

E se Kevin McCallister avesse avuto le fattezze di Josh Hutcherson? In Mamma, ho perso l’aereo è Macaulay Culkin ad interpretare il giovanissimo e scaltro protagonista che, lasciato accidentalmente a casa da solo per Natale, cerca di sventare un furto in casa opponendosi fortemente ai tentativi dei ladri. La sua famiglia è partita per Parigi ma, soltanto una volta in aereo, la madre si rende conto di aver abbandonato il figlio di otto anni a casa per le feste. Intanto Kevin in quel di Chicago si intrattiene come può, finché una coppia di ladri non manifesta interesse per la casa che credevano ormai libera. Diventato un punto di riferimento della pop culture degli Anni ’90, Mamma, ho perso l’aereo avrebbe potuto scegliere un protagonista diverso come ha raccontato la star di Hunger Games.



Mamma, ho perso l’aereo, Josh Hutcherson era interessato al ruolo di Kevin McCallister?

Josh Hutcherson oggi deve la sua popolarità alla saga cinematografica di Hunger Games dove interpreta Peeta Mellark, tributo del Distretto 12 che accompagnerà Katniss nella sua avventura a Capitol City uscendo indenne dall’arena del 74esimi giochi. L’anno successivo, però, sarà proprio a causa di quella grazia ricevuta che Peeta tornerà in arena e questa volta avrà un impatto peggiore sulla sua vita. Merito della saga distopica, Josh Hutcherson ha saputo farsi strada nel mondo del cinema. Eppure, intervistato da Buzzfeed, l’attore ha ammesso di aver partecipato alle fasi di audizioni di Mamma, ho perso l’aereo e, pur non dichiarandolo apertamente, ha lasciato intendere che il ruolo ambito fosse quello del protagonista andato poi a Macaulay Culkin.

In realtà quando ero piuttosto giovane ce n’era uno di Mamma ho perso l’aereo, probabilmente avevo undici anni quando ho fatto l’audizione. Siamo rimasti in due e quella è stata la prima volta che ho assaporato il rifiuto, quindi è stato davvero difficile.

Incassare la sconfitta non è stato facile per Josh Hutcherson, all’epoca un attore giovanissimo. Ma crescendo ha finalmente ottenuto la sua grande possibilità e, dopo la saga di Hunger Games, ha coltivato sempre più la sua presenza sul grande schermo. Di recente, ad esempio, è apparso come protagonista in 57 Seconds, Five Nights at Freddy’s ed è apparso anche in The Beekeeper.