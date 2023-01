Magic Mike - The Last Dance: Channing Tatum e Salma Hayek sognano a occhi aperti in una featurette del film

News Cinema

È appena stata diffusa una featurette di Magic Mike - The Last Dance, in cui Salma Hayek e Channing Tatum ci spiegano qualcosa del film di Steven Soderbergh in uscita il 9 febbraio. I due si esercitano a ballare e scopriamo il nome del personaggio dell'attrice.

Manca poco al 9 febbraio, giorno in cui debutterà nelle sale italiane Magic Mike - The Last Dance, terzo capitolo del franchise con Channing Tatum nei panni di uno spogliarellista cominciato da Steven Soderbergh nel 2012 e proseguito nel 2015 con Magic Mike XXL, che portava la firma di Gregory Jacobs. Nel nuovo film mancano sia Matthew McConaugey che Joe Manganiello, ma a fare da spalla a Mike c'è la splendida e muy sexy Salma Hayek, nei panni di una donna molto ricca e tenace. La vediamo ballare insieme a Tatum in una featurette nuova di zecca, che ci porta nelle notti londinesi.

Magic Mike -The Last dance: la featurette nuova di zecca con Channing Tatum e Salma Hayek

Nella featurette di Magic Mike - The Last Dance apprendiamo una cosa che non conoscevamo: il nome della facoltosa signora interpretata da Salma Hayek. Il suo personaggio si chiama Maxandra Mendoza. Nelle immagini, che ci arrivano da Twitter, l'attrice messicana dice: "Questo è il terzo film di Magic Mike. La gente rimarrà stupefatta". La vediamo anche provare dei numeri di ballo con Channing Tatum, il quale a un punto certo spiega: "Qui possiamo ridefinire il personaggio di Magic Mike, che si sente un pesce fuor d’acqua", e infatti lo stripper è quasi sconvolto dai prezzi folli della città inglese. Tatum dice inoltre che Magic Mike - The Last Dance è un film a sé, perché Mike si lancia in una totale reinvenzione delle sue coreografie. Da notare anche l'entusiasmo di Salma/Maxanda, che in una scena del film esclama: "Non siamo mai usciti da uno strip club, questa volta abbiamo un teatro!", per poi proseguire con la sensuale battuta: "Li risveglieremo con un'ondata di passione che non hanno mai sentito prima".

Magic Mike can’t be contained - see him take his talents across the pond in this featurette for Magic Mike’s Last Dance - only in theaters February 10. #MagicMikesLastDance pic.twitter.com/d62s3XnHCL — Magic Mike (@magicmikemovie) January 21, 2023

Nella featurette non c’è traccia del regista Steven Soderbergh, ma ci sarà tempo per vederlo e ascoltarlo mentre dice la sua sul film. Magic Mike - The Last Dance è interpretato anche da Ayub Khan Din, Jemelia George, Juliette Motamed, Vicki Pepperdine, Gavin Spokes, Caitlin Gerard, Christopher Bencomo e Nas Ganev. Ci rivediamo il trailer: