Luce: ecco il trailer del nuovo film di Silvia Luzi e Luca Bellino, al cinema da gennaio

L'opera seconda di finzione Silvia Luzi e Luca Bellino, gli autori di Il cratere, arriverà al cinema il 23 gennaio con No.Mad Entertainment. Ecco il trailer ufficiale del film, interpretato da Marianna Fontana e Tommaso Ragno.

Il primo film di finzione di Silvia Luzi e Luca Bellino, Il cratere, è stato trasmesso nella notte tra domenica e lunedì da Fuori Orario, e quindi avete in questi giorni la possibilità di vederlo gratuitamente in streaming su RaiPlay. Ne vale la pena, perché ai tempi ne avevamo scritto così, e perché il 23 gennaio prossimo arriverà in sala con No.Mad Entertainment il nuovo film di questa interessantissima coppia di registi italiani.

Il nuovo lungo di finzione di Luzi e Bellino si intitola Luce, è stato presentato con successo in Concorso al Festival di Locarno prima e Fuori Concorso in Alice nella Città poi, e racconta la storia di una ragazza (interpretata da Marianna Fontana) che ha poco più di vent'anni e vive in un sud Italia freddo e montagnoso. Lavora in una conceria, e ha un'ossessione che le pulsa in testa. Un giorno d'inverno l'idea le arriva improvvisa su una spiaggia, e da quel momento la sua vita diventa la vita di un'altra. Un drone e un cellulare, e la voce lontana che viene da quel telefono (e che è quella, inconfondibile, di Tommaso Ragno) saranno la sua scelta malsana, e la sua recita.

Ecco come Silvia Luzi e Luca Bellino hanno parlato del loro film:

«In LUCE siamo tornati a temi a noi cari come la famiglia e il lavoro, provando a non tradire il nostro pensiero sulla realtà e sull'immagine, le nostre convinzioni sui fragili confini tra vero e falso. Volevamo continuare a raccontare il rapporto con il potere, che sia padre o padrone, quel potere che quando è famiglia ti schiaccia e quando è lavoro ti aliena. Abbiamo provato a farlo attraverso il tumulto di una giovane donna in un contesto che la vuole operaia, ignorante, sottoposta, e che la induce a una scelta malsana alla ricerca di un'assenza e di una voce che diventano vita parallela. Forse inventata, o forse più vera del vero. Il metodo di lavorazione è quello che amiamo: una sceneggiatura riscritta giorno per giorno, luoghi veri, persone reali, riprese in sequenza, una recitazione che non è più finzione ma messa in scena di se stessi. LUCE è per noi una storia di pelle, di voci e fatica, dove tutto è reale ma non tutto è vero»