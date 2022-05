Lucasfilm: stop ai recasting dei personaggi storici, avanti i nuovi

News Cinema

Dopo il flop di Solo: A Star Wars Story e il successo di proposte nuove come Mandalorian, Kathleen Kennedy della Lucasfilm comunica una decisione: stop al recasting di personaggi storici con attori più giovani.

Con la miniserie Obi-Wan Kenobi dietro l'angolo (debutta il 27 maggio su Disney+) e un mondo di Star Wars ben assestato in tv grazie a The Mandalorian, la presidentessa della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, sa che l'unica macchia commerciale della sua gestione rimane il flop di Solo: A Star Wars Story. Sul recasting di personaggi storici con nuovi e più giovani attori, lei e lo staff della Lucasfilm hanno preso una decisione. Mai più, stando a quello che ha raccontato a Vanity Fair. Leggi anche Star Wars, Alden Ehrenreich difende Solo e si lamenta dell'eccesso di critiche

La Lucasfilm e Kathleen Kennedy archiviano i recasting dei personaggi storici