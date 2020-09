Star Wars, Alden Ehrenreich difende Solo e si lamenta dell'eccesso di critiche

News Cinema

Alden Ehrenreich in un'intervista invita a non accettare l'aura negativa intorno a Solo A Star Wars Story senza riflettere e giudicare obiettivamente.

Solo: A Star Wars Story è stato un film sfortunato nella lavorazione, col cambio di regia in corso d'opera da Phil Lord & Chris Miller a Ron Howard, e un flop economico al botteghino: discutendone con Total Film, il suo protagonista Alden Ehrenreich ha cercato di difendere il progetto, invitando giornalisti e spettatori a guardare Solo da tutte le angolazioni, senza accettare a scatola chiusa la categoria del "disastro".

Non è andato bene come gli altri film di Star Wars, ma come film è andato comunque bene. E' stata una cosa media, ma quello non fa notizia. Anche nel mondo del migliore giornalismo, c'è una forte tensione, a volte sembra che si debba per forza scegliere tra la celebrazione e la catastrofe... un titolo d'articolo che dicesse 'Le cose sono complicate, ci sono aspetti buoni e altri cattivi" non fomenterebbe gli animi.

Siccome Alden qui chiama in causa i giornalisti del settore, vorremmo dire la nostra: non ci piace assolutamente infierire, non lo riteniamo divertente (anche se forse i lettori a volte ci attribuiscono questo sadismo), però dire che Solo: A Star Wars Story è "andato comunque bene" è un eufemismo. Con un budget di oltre 250 milioni di dollari, il suo incasso mondiale di 392 è stato un flop sonoro, è difficile negarlo anche con le migliori intenzioni. Per rientrare nella categoria "è andato peggio del tipico film di Star Wars ma comunque passabilmente" avremmo dovuto parlare almeno di 500-600 milioni di dollari, contro il miliardo di Rogue One e le cifre ancora più alte della nuova trilogia. Che Solo sia stato il primo flop economico nella storia cinematografica di Star Wars è un fatto, non è purtroppo un'opinione o una forzatura, anche se poi non abbiamo problemi a riconsiderare che fosse un film comunque divertente e degno almeno d'esser visto dai fan. Alden aggiunge nella stessa intervista:

Per considerarlo [come merita] ci vorrebbe una seconda visione. E secondo me è sbocciato. Ha un grande significato, è bellissimo vederlo specialmente coi ragazzini, che ne vanno matti.