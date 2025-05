Luca Marinelli curatore per MUBI

News Cinema

Dal 3 giugno in streaming sulla piattaforma una selezione esclusiva di film scelta dall’attore italiano. Ecco quali sono i titoli.

Come oramai saprete, quello che distingue MUBI dalle altre piattaforme di streaming è che il catalogo della piattaforma è dedicato esclusivamente a un cinema d'autore e di qualità, ed è il frutto di un'attenta curatela da parte di chi lavora a MUBI.

Ora ai curatori abituali di MUBI si va a aggiungere un nome decisamente importante: quello di Luca Marinelli, che ha curato una selezione esclusiva di film da lui scelti personalmente. La collezione, che si intitola A CURA DI LUCA MARINELLI, sarà disponibile su MUBI a partire dal 3 giugno 2025.

Pochi giorni fa, nel corso di un talk che si è tenuto al Festival di Bellaria, Marinelli ha reso noti i titoli che andranno a far parte di A CURA DI LUCA MARINELLI, raccontata come una sezione che "raccoglie opere che spaziano tra generi, stili e provenienze geografiche diverse, accomunate da una forte intensità narrativa ed emotiva. Un viaggio personale e cinematografico che riflette la sensibilità e lo sguardo di uno degli interpreti più amati del cinema contemporaneo".

Questi i primi titoli selezionati da Marinelli disponibili dal 3 giugno:

A questi si aggiungeranno prossimamente altri titoli scelti, tra cui DREAMS di Dag Johan Haugerud, vincitore dell’Orso d’Oro alla Berlinale 2025, e TOXIC di Saule Bliūvaitė, in collaborazione con il Locarno Film Festival, dove Marinelli ha fatto parte della giuria del Concorso Internazionale nel 2024. Altri film ancora si uniranno alla collezione nel corso dell’anno.