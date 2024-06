Lo squalo: in arrivo un documentario per i 50 anni del film!

News Cinema

National Geographic e Amblin uniscono le forze per un documentario che celebrerà i 50 anni del più celebre scary movie di Steven Spielberg, Lo squalo. Alla regia, il super esperto Laurent Bouzereau.

E' tempo di grandi anniversari per i classici degli anni Settanta, i film che hanno rivelato il talento di registi oggi apprezzatissimi e all'epoca molto giovani. Sembra quasi impossibile, ma nel 2025 anche il primo blockbuster di Steven Spielberg, Lo squalo, compierà mezzo secolo e il vecchio Bruce, come era soprannominata la vorace creatura, merita tutti i festeggiamenti del caso. Il primo ufficialmente annunciato è un nuovo documentario sul film, per cui uniranno le forze il National Geographic e la Amblin.

Per i 50 anni de Lo Squalo arriva Jaws@50

Il titolo di lavorazione del film è Jaws@50 e sarà incentrato sia sul film di Spielberg che sul romanzo di Peter Benchley che gli ha dato origine. Nel documentario saranno inclusi materiali d'archivio dagli archivi di Spielberg e Benchley e il film sarà realizzato in collaborazione con Wendy Benchley, vedova di Peter Benchley e attivista per la conservazione degli oceani e la politica marittima. Il documentario dovrebbe essere visibile per l'estate del 2025 e sarà in streaming anche sy Disney+ e Hulu. La regia è a cura di Laurent Bouzereau, autore di numerosissimi e celebri documentari dietro le quinte, sulle opere di Spielberg, De Palma, Friedkin e di molti altri registi, tra cui il bellissimo Polanski: A Film Memoir, nonché prolifico autore di libri sul cinema. Nel libro "Spielberg: The Furst Ten Years, Bouzereau ha scritto anche su Lo squalo. Al momento è impegnato come regista con un film su Faye Dunaway e uno su John Williams, che, come questo nuovo progetto, non vediamo l'ora di vedere.