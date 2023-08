Lo scrittore sugli alberi: la preapertura delle Giornate degli Autori è nel segno di Italo Calvino

News Cinema

Nel centenario della nascita di Italo Calvino, un documentario di Duccio Chiarini ne rilegge il percorso artistico attraverso una delle sue opere più note, il meraviglioso "Il Barone Rampante".

Nell’anno che segna il centenario della nascita di quello che è forse lo scrittore più rappresentativo del Novecento italiano, le Giornate degli Autori pre-inaugurano la loro edizione 2023 nel segno di Italo Calvino con un documentario diretto da Duccio Chiarini: Lo scrittore sugli alberi.

Un film “piccolo”, se vogliamo, semplice, che dura appena un’ora e un quarto, ma che riesce a fare una sintesi precisa della vita e dell’opera di Calvino, osservando il rapporto tra i suoi testi e il contesto storico nei quali sono nati, e che allo stesso tempo affronta questioni chiave assai interessanti: la cesura esistenziale e letteraria rappresentata dalla guerra e dall’esperienza partigiana, il rapporto con il comunismo e il PCI, quello col cinema (ne parla Paolo Virzì, che con intelligenza parla di Calvino in termini di ossimori), quello con la scienza e i suoi linguaggi.

Soprattutto, Lo scrittore sugli alberi, fin dal titolo e dal suo punto di partenza, che è l’incipit di “Il barone rampante”, Chiarini sceglie di mettere a fuoco quella tendenza costante, in Calvino, di essere, vedere, ragionare nel mondo e sul mondo da una prospettiva laterale, in qualche modo isolata, ma che comunque gli permetteva sempre di essere partecipe di quanto era e esisteva, e la sua costante ricerca del modo giusto per descrivere le cose.

Ma quel che colpisce di più, di Lo scrittore sugli alberi, è come riesca, da corretto documento antologico quale sembra, a scartare nel finale e a legare il discorso su Calvino con quello sul nostro complicatissimo presente.

Di Calvino, spesso citato ma forse mai realmente abbastanza conosciuto, viene costantemente tirata in ballo la famosa lezione americana sulla leggerezza. Ebbene, illuminante, da questo punto di vista, è una dichiarazione che arriva sul finale del film da uno dei tanti personaggi intervistati da Chiarini (tra i quali Stefano Bollani, che fa un interessantissimo parallelo tra il jazz e la scrittura di Calvino), il professor Mario Barenghi, che insegna Letteratura italiana contemporanea all'Università di Milano Bicocca.

Barenghi sostiene che il parlare calviniano di leggerezza fosse una reazione vagamente provocatoria alla pesantezza degli anni di piombo dai quali si stava iniziando a uscire, all’epoca, e che oggi, dato il contesto attuale, Calvino “invece che di parlare della leggerezza parlerebbe del peso”.

Allo stesso modo, subito dopo Barenghi, parla Letizia Modena, che insegna Letteratura italiana alla Vanderbilt University, che parla invece di un’altra ossessione di Calvino, attualissima in un mondo dominato da immagini come quello che stava nascendo prima della sua morte, e che oggi è il nostro, all’ennesima potenza: Modena sostiene che per Calvino fosse importantissima “la lettura del mondo: lettura, comprensione e rappresentazione, tre fasi del nostro dovere etico del vivere nella realtà”.

Per capire l’importanza, e l’attualità di Calvino, basterebbe questo. Basterebbe vedere come oggi la lettura del mondo non è più legata in alcun modo alla sua comprensione e alla sua rappresentazione, e che il problema etico dei nostri tempi è più rilevante che mai.