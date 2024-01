Lily Gladstone pensava agli Oscar già al liceo, vi si avvicina con Killers of the Flower Moon

News Cinema

I premi e le nomination a Lily Gladstone di Killers of the Flower Moon non fanno solo la storia: un compagno del liceo che aveva partecipato con lei a lezioni di recitazione ha riesumato una foto, che non poteva che diventare virale. Per principio.

In queste ore si parla giustamente del primato di Lily Gladstone, prima nativa americana a ricevere una nomination all'Oscar 2024 come miglior attrice protagonista di Killers of the Flower Moon, il film di Martin Scorsese. Non essendo un personaggio particolarmente noto prima dell'uscita del lungometraggio e prima della stagione dei premi, si scava un po' nel suo passato... e una piccola scoperta è diventata giustamente virale, perché molto tenera. Il sogno americano sintetizzato in un'immagine. Leggi anche Golden Globes 2024, Lily Gladstone fa la storia per Killers of the Flower Moon

Lily Gladstone verso gli Oscar 2024 dopo quello "ricevuto" al liceo

Josh Ryder non è mai diventato un attore: ora è proprietario del Betty Restaurant and Bar a Seattle, ma al liceo aveva frequentato le lezioni di recitazione e si era esibito con Lily Gladstone, proprio l'attrice vicina agli Oscar e post-Golden Globe per Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese. A Entertainment Weekly ha mostrato una foto scattata vent'anni fa, per il cosiddetto "yearbook" dove le scuole americane pubblicano le foto degli studenti, accompagnate da frasi ironiche. Sotto la foto di Lily e Josh, che impugna uno di quei manichini di legno usati come riferimento per disegnare, a mo' di Oscar, si legge: "Quelli che più probabilmente vinceranno un Oscar". E nemmeno a dirlo... Ryder ha raccontato a Entertainment Weekly:

Non credo che avessi la capacità nemmeno per pensare o per capire cosa fosse necessario, dico per essere nella posizione di trovarsi nominati a un Oscar, e Lily ce l'ha fatta. È straordinario che abbia fatto un lavoro di così alta qualità e che le venga giustamente riconosciuto. [...] Una delle cose più belle è che, onestamente, questa cosa ha riunito la mia classe del liceo. [...] Sono tutti supereccitati! [...] Ha avuto un riconoscimento del Seattle Film Critics Group qui a Seattle, hanno proiettato il suo film Fancy Dance al cinema SIFF in città, a qualche isolato di distanza dal mio ristorante. [...] È riuscita a passare e abbiamo cenato. Ho rivisto sua madre tipo per la prima volta in vent'anni, è stato fantastico. [...] Stiamo anche organizzando una visione della serata degli Oscar, speriamo. La faremo al nostro vecchio liceo, con i nostri insegnanti di recitazione di allora. [... Se vincesse] sarebbe un finale di quelli che leggi nei libri di fiabe. E poi chissà, magari non sarà un finale. Non ha nemmeno quarant'anni. Se rimane nel giro, potrebbe pure collezionarne un po' di Oscar!