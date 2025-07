Lilo & Stitch, supera il miliardo di dollari al boxoffice mondiale, è il quinto remake Disney a riuscirci

News Cinema

Il remake di Lilo & Stitch ha superato il miliardo di dollari al boxoffice mondiale, entrando nella cinquina dei rifacimenti disneyani in grado di toccare questa vetta. Quali sono stati gli altri fortunati? Guardiamo i dati internazionali e italiani.

Non era del tutto imprevedibile che il remake di Lilo & Stitch, in nome della nostalgia e dell'affetto che il pubblico prova per i personaggi, potesse lasciare il segno al boxoffice internazionale: forse non tutti avremmo scommesso sul miliardo di dollari appena superato in tutto il mondo, con un'eco di questi risultati anche in Italia, rilevazioni Cinetel alla mano. Questo esito colloca il film di Dean Fleischer Camp in una cinquina dei rifacimenti più remunerativi targati Disney. È in compagnia di...? Leggi anche Lilo & Stitch 2, Disney conferma che il sequel è in fase di sviluppo

Lilo & Stitch entra nella cinquina dei remake Disney più di successo