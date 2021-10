Lightyear, la genesi del progetto su Buzz secondo il regista Angus MacLane

News Cinema

Angus MacLane, regista del Lightyear della Pixar, il cui trailer in questo momento sta entusiasmando i fan, racconta com'è nato questo curioso spin-off della saga di Toy Story.

Ha generato un più che comprensibile entusiasmo la pubblicazione del primo teaser trailer per Lightyear di casa Pixar, lo spin-off di Toy Story in arrivo in sala nel giugno 2022: si tratta di una fantasia costruita su Buzz, un'origin story "alternativa", perché s'immaginano qui le avventure del vero ranger spaziale che avrebbe ispirato il mitico giocattolo. Non è decisamente il solito sequel, e in un'intervista con Fandango il regista e sceneggiatore Angus MacLane, che aveva già trattato la serie con lo special Toy Story of Terror! del 2013, ha raccontato qualcosa di questo curioso progetto... Leggi anche Chris Evans è al settimo cielo: "Dare la voce a Buzz Lightyear è un sogno che si avvera"

Avevamo appena chiuso Alla ricerca di Dory. Sono sempre stato attaccato a Buzz, sin da quando ho iniziato a lavorare nello studio. Mi è sempre piaciuto animare quel personaggio. Mi sono sempre domandato se una versione di Buzz Lightyear fantascientifica, piena d'azione e d'avventura, potesse essere divertente e appropriata al personaggio. Magari anche approfondendolo, con più "tridimensionalità"? Un film sci-fi d'azione e avventura che ci piaceva quand'eravamo ragazzini... e ci piace ancora oggi. Ho trovato sostegno per la mia proposta. Questo accadeva tipo cinque anni e mezzo fa. Non è stato poi così difficile tenerlo segreto, perché ci addestrano a non dire nulla. Durante il COVID è stato più difficile, perché i miei figli non sapevano su cosa stessi lavorando e facevano: "Mi pare d'aver visto Buzz Lightyear! Che cos'era?"