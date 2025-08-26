Snoop Dogg non vuole più portare al cinema i nipoti dopo le loro domande su una coppia gay in Lightyear

News Cinema

Dopo che uno dei suoi adorati nipotini gli ha chiesto, durante una proiezione di Lightyear - La vera storia di Buzz, come fosse possibile che un figlio avesse due mamme, Snoop Dogg ha giurato a sé stesso che non li avrebbe più portati in una sala cinematografica.

Snoop Dogg non intende più portare i nipoti al cinema, almeno finché non saranno adulti. Il motivo di questa decisione è legato a un episodio che risale al 2022, quando, nel bel mezzo di una proiezione di Lightyear - La vera storia di Buzz, un nipotino lo ha subisato di domande su due genitori che appartenevano allo stesso sesso. Il rapper e attore si è sentito davvero in imbarazzo, per poi dire a sé stesso che non avrebbe vissuto più una simile esperienza. Lui stesso lo ha raccontato durante un episodio di un podcast intitolato It's Giving, e non stava affatto scherzando.

Snoop Dogg e le imbarazzanti domande del nipote su due mamme e un figlio

Chi non ha avuto il piacere di vedere Lightyear - La vera storia di Buzz, spinoff della saga di Toy Story, forse non sa che nel film ci sono due mamme, che formano una coppia interraziale, che crescono il loro bambino. Ebbene, quando uno dei nipoti di Snoop Dogg le ha viste, è rimasto perplesso e ha detto al nonno, riferendosi a uno dei due personaggi femminili:

Ha avuto un bambino con un'altra donna. Nonno Snoop, come ha fatto ad avere un bambino da un'altra donna? È una donna!

Dopo la domanda del nipote, Snoop Dogg ricorda di aver pensato:

Merda, non sono venuto al cinema per questa merda, sono venuto soltanto per vedere questo cavolo di film. (Mio nipote) continuava a dire: "Lei e lei hanno avuto un bambino e sono due donne. Come ha fatto ad avere un bambino?". Mi ha incasinato, e adesso ho quasi paura ad andare al cinema. Mi avete messo in una situazione di merda e non so cosa rispondere. Ho cominciato a rimuginare senza sosta e mi sono detto: ma che scena è? Sono bambini, perché devono vedere queste cose alla loro età? Faranno delle domande a cui non so dare una risposta.

Lightyear - La vera storia di Buzz, oltre ad avere personaggi appartenenti alla comunità LGBTQ+, contiene una scena in cui due persone dello stesso sesso si baciano. Quando la produzione ha pensato di eliminarla, è scoppiata la rivoluzione. Gli impiegati della Pixar hanno scritto una lettera al vetriolo alla Disney accusandola di aver sistematicamente evitato qualsiasi tipo di amore diverso da quello fra eterosessuali. Misteriosamente la scena è stata rimessa nel film e molti l’hanno apprezzata. Fra questi c'era Chris Evans, che prestava la voce al protagonista Buzz Lightyear e che ha dichiarato durante un'intervista:

È bello, è fantastico, mi rende felice, anche se è difficile non sentirsi frustrati dal fatto che debba ancora essere argomento di discussione e fare notizia. L'obiettivo è di riuscire ad arrivare a un punto in cui possa essere la norma.