Lightyear, Snoop Dogg si scusa per il commento sull'unione gay... ma le scuse erano dei fake

Mentre anche una delle sceneggiatrici di Lightyear della Pixar è intervenuta sulla questione dell'unione gay nel film, è comparso un commento di scuse da parte di Snoop Dogg, che qualche giorno fa si era dichiarato in imbarazzo per quella scena. Ma a quanto pare le scuse sono dei fake, lo ha sottolineato Snoop stesso.

Qualche giorno fa avevano fatto discutere la rete le dichiarazioni di Snoop Dogg al podcast "It's Giving": era morto d'imbarazzo, al punto da aver ormai "paura di andare al cinema", quando suo nipote gli aveva fatto domande scomode sull'unione gay mostrata chiaramente in una scena di Lightyear (2022), film Pixar abbondantemente contestato. Fermo restando che l'intero dibattito è già antico, dato che la Disney sta eliminando contenuti politici espliciti dai suoi lavori da più di un anno, Snoop sembrava aver espresso le sue scuse in risposta a un post Instagram con un video che l'attaccava. Ebbene, le scuse sono fake. Leggi anche Snoop Dogg non vuole più portare al cinema i nipoti dopo le loro domande su una coppia gay in Lightyear <a href="https://www.comingsoon.it/film/lightyear-la-vera-storia-di-buzz/59691/video/?vid=38443" title="Lightyear - La vera storia di Buzz: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Lightyear - La vera storia di Buzz: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Snoop Dogg si scusa per l'uscita su Lightyear? No, è un fake, garantisce lui

Sembrava proprio che il rapper / attore Snoop Dogg fosse tornato sui suoi passi, dopo aver pubblicamente dichiarato il suo imbarazzo di fronte alla scena che raccontava un'unione omosessuale in Lightyear: una circostanza che gli aveva fatto mancare le parole di fronte alle domande di suo nipote. Hanno fatto però poi il giro del web anche le sue presunte scuse, in un post di risposta a un video su Instagram che discuteva della sua uscita. Il post recitava: "Sono stato preso in contropiede e non avevo una risposta per i miei nipoti. Tutti i miei amici gay sanno cosa sta succedendo realmente, mi stanno chiamando esprimendomi affetto. Mi spiace non aver avuto una risposta per una persona di 6 anni. Insegnatemi a imparare. Non sono perfetto." Un bagno di umiltà che a quanto pare non appartiene affatto al vero Snoop Dogg, che ha fatto sapere alle maggiori testate americane di non aver mai scritto quel messaggio. Ergo, rimane valido quanto aveva detto nel podcast.

Metà internet continua a discutere di una "dittatura del politicamente corretto" o del "woke", che nella Hollywood dei grandi studi nell'era Trump ha in realtà ormai vita assai difficile, senza contare che gli studios già prima dell'elezione avevano deciso che non volevano più sottovalutare i boicottaggi. In questo contesto diverso rispetto a tre anni fa, sembra di nuovo sincera rivendicazione il post social di Lauren Gunderson, la sceneggiatrice responsabile di quell'elemento della storia. Ha scritto:

Allora, ho creato io le lesbiche di Lightyear. Nel 2018 ero una sceneggiatrice alla Pixar (posto bellissimo, sono grata di aver lavorato lì, ho imparato un sacco da tanti notevoli e gentili creativi). Mentre scrivevamo le prime versioni di quello che sarebbe diventato Lightyear, un personaggio chiave aveva bisogno di un partner, ed è stato naturale scrivere "lei" invece di "lui". Per quanto fosse un piccolo dettaglio del film, sapevo quale effetto di rappresentatività avrebbe avuto. Piccola battuta, grande impatto. Ero euforica quando l'hanno tenuto. Ne vado fiera. Per sempre. L'amore è sempre l'amore. [...] Ero tra gli sceneggiatori che ci hanno lavorato negli anni, cosa piuttosto frequente nel nostro mestiere. Ho avuto poco a che fare con la versione finale del copione, ma ero fiera di vedere sullo schermo una coppia queer felice, foss'anche per qualche secondo. So che sono stati coperti di merda per quest'inclusione, ma cose come questa contano, perché un amore così bello esiste. Questa NON è fiction. Zurg è fiction, così come il viaggio nello spazio alla velocità della luce, gli alieni assassini e un gatto robot parlante (lunga vita a Sox!).