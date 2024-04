Liberato arriva al cinema: ecco quel che c'è da sapere su Il segreto di Liberato

Dal 9 maggio, per una settimana, sarà nei cinema italiani un film che per la prima volta porta al cinema Liberato, il musicista napoletano dall'identità ignota che, con i suoi tre album pubblicati tra il 2017 e il 2022, e una serie di videoclip da milioni di visualizzazioni, è uno dei grandi fenomeni della musica indipendente italiana. Il titolo è Il segreto di Liberato.

Il film, un insolito mix tra animazione, live action e cinema documentario, è firmato da Francesco Lettieri (il regista di Ultras, musicato proprio da Liberato, di Lovely Boy con Andrea Carpenzano e di tutti i video del misterioso cantante napoletano), che ne ha scritto la sceneggiatura e che lo ha diretto a quattro mani con Giorgio Testi. Di Giuseppe Squillaci e LRNZ, invece, la regia delle parti di animazione.

Qui di seguito la singolare trama diffusa per Il segreto di Liberato:

Questo è il poster ufficiale di Il segreto di Liberato:





Per chi non avesse particolare dimestichezza con la materia, ecco una biografia di Liberato e il video di uno dei suoi singoli di maggior successo, "TU T’E SCURDAT’ ‘E ME".