Liam Neeson e la Pallottola spuntata, aggiornamento sul reboot

Uno dei più assurdi reboot degli ultimi anni si avvicina: affiorano regista e sceneggiatori per riportare in vita la stirpe di Frank Drebin alias Leslie Nielsen, e sì... il designato sostituto rimane l'incredibile Liam Neeson!

Quasi due anni fa sembrava una boutade: Liam Neeson che accetta il reboot della Pallottola spuntata, prendendo il posto di Leslie Nielsen come Frank Drebin. Ora sembra che il progetto stia prendendo forma sul serio, anche se Neeson non ha ancora sciolto le riserve: dovrà accettare una delle parti più assurde della sua carriera! Nel frattempo la Paramount ha scelto regista e sceneggiatori per il film, rivelando anche qualcosa sulla direzione che prenderà il nuovo film. Leggi anche Liam Neeson indossa finalmente i panni di Philip Marlowe in un film dal cast stellare

Una pallottola spuntata con Liam Neeson, scelti regista e sceneggiatori

Il compianto Leslie Nielsen prestò la sua inimitabile buffoneria al devastante e deficiente tenente Frank Drebin in Una pallottola spuntata (1988), Una pallottola spuntata 2 e 1/2 - L'odore della paura (1991) e Una pallottola spuntata 33 e 1/3 - L'insulto finale (1994). La Paramount sta per avviarne un reboot che dovrebbe incentrarsi sulle "imprese" del figlio di Drebin: Seth MacFarlane al momento, tra gli executive producer, sta cercando di convincere Liam Neeson ad accettare. In effetti coinvolgere un attore normalmente lontano dalla demenzialità potrebbe avere un effetto straniante e far scattare meglio la risata: dopotutto il trio David Zucker - Jim Abrahms - Jerry Zucker giocò proprio su questo contrasto quando partorì L'aereo più pazzo del mondo (1980).

La regia del progetto è stata affidata da Akiva Schaffer, ex del Saturday Night Live, autore del bizzarro Cip & Ciop agenti speciali, un altro reboot che ha spiazzato le aspettative. Non è un caso che da quel progetto arrivino anche gli sceneggiatori, cioè Dan Gregor e Doug Mand.

Ricordiamo che la saga della Pallottola spuntata non nacque al cinema, anche se la sala contribuì a renderla nota in tutto il mondo: nel 1982 infatti la ZAZ aveva creato la serie Police Squad!, sempre per l'interpretazione di Nielsen. Idiota, surreale e irresistibile, durò il tempo di una sola stagione per sei episodi, che sono però ricordati come uno dei gioielli assoluti della comicità demenziale. Fu scoperta in Italia e distribuita solo dopo il successo dei film, ribattezzata "Quelli della Pallottola spuntata".