Liam Neeson indossa finalmente i panni di Philip Marlowe in un film dal cast stellare

Torniamo a parlare del progetto che vedrà Liam Neeson indossare i panni di Philip Marlowe, da un romanzo non scritto da Chandler. Dopo anni il film ha finalmente un cast di primissimo piano e Neil Jordan alla regia.

Ben 4 anni fa vi avevamo dato notizia che Liam Neeson, smessi i panni del giustiziere, avrebbe indossato quelli di Philip Marlowe, il detective creato da Raymond Chandler e più volte arrivato al cinema. C'è voluto tutto questo tempo (e di mezzo ci si è messa pure la pandemia) ma adesso possiamo annunciarvi che, con l'ingresso in un cast di grandi attori degli ultimi due interpreti, Daniela Melchior e François Arnaud, la produzione sta ripartendo. Ne approfittiamo per fare un rapido riassunto e aggiornamento di questo interessante progetto.

Marlowe: il nuovo film con Liam Neeson

Al lavoro sulla sceneggiatura del nuovo thriller, semplicemente intitolato Marlowe, c'è William Monahan, ma la storia non è stata scritta da Chandler, bensì da Benjamin Black (pseudonimo di John Banville), ed è tratta dal romanzo del 2014 "La bionda dagli occhi neri" (sottotitolo "Un'indagine di Philip Marlowe", pubblicato in Italia da Guanda. La trama, ambientata all'inizio degli anni Cinquanta vede il detective irrequieto e solitario come sempre, preoccupato per il calo del suo lavoro. Finché una bellissima cliente bionda non entra nel suo ufficio per chiedergli di rintracciare il suo ex amante. Il caso si trasforma rapidamente in qualcosa di assai più complesso, che coinvolge una delle famiglie più potenti della città, disposta a tutto pur di proteggere il suo patrimonio.

Il cast stellare e la regia di Marlowe

A dirigere il film sarà Neil Jordan, e le riprese si svolgeranno in Irlanda e Spagna. Nel cast (da paura, se ci consentite l'espressione) ci sono Diane Kruger, Jessica Lange, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Alan Cumming, Danny Huston, Ian Hart, Colm Meaney e gli ultimi arrivati Daniela Melchior e François Arnaud.

Kruger sarà proprio Clare Cavendish, la femme fatale che coinvolge Marlowe nell'indagine che dà il via all'azione, Jessica Lange, finalmente di nuovo al cinema, sarà la madre della donna, mentre Hart interpreterà il detective Joe Green. Meaney è il detective della procura distrettuale Bernie Ohls, un personaggio ricorrente nelle storie originali di Marlowe. Huston sarà il manager del country club, Akinnuoye Cedric il braccio destro dell'elegante gangster Lou Hendrick, interpretato da Cumming. Melchior e Arnaud sono invece fratello e sorella, Lynn e Nico Peterson.

Non sappiamo che ne pensiate, ma Liam Neeson ci sembra perfetto per il ruolo del ruvido Marlowe e con un cast del genere c'è solo da aspettarsi un buon film. Dal 2 dicembre, intanto, vedremo Neeson in un altro action, L'uomo dei ghiacci - The Ice Road, di cui vi proponiamo il trailer.