Leonora Addio: intervista video a Paolo Taviani, premiato al Festival di Berlino 2022

Il curioso viaggio per l'Italia delle ceneri di Luigi Pirandello raccontate da Paolo Taviani in Leonora Addio. Video intervista al grande autore del nostro cinema, appena premiato alla Berlinale e al protagonista Fabrizio Ferracane.

Paolo Taviani è appena tornato dalla quarta partecipazione alla Berlinale con un riconoscimento, il Premio Fipresci. Il suo nuovo film, Leonora Addio, è nelle sale per 01 Distribution.

Il racconto della rocambolesca avventura delle ceneri di Luigi Pirandello, il suo viaggio da Roma ad Agrigento, fino alla tribolata sepoltura avvenuta solo dopo quindici anni dalla morte. A chiudere il film, l’ultimo racconto del premio Nobel per la letteratura scritto venti giorni prima di morire, Il chiodo, in cui un giovane siciliano a New York non riesce a sanare la ferita che lo spinge a un gesto insensato.

Ascoltiamo in questa video intervista qualcosa in più su Leonora Addio dalla voce di Paolo Taviani e del protagonista, Fabrizio Ferracane.

