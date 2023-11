Leo, una buffa scena di fuga per la lucertola star del cartoon Netflix!

News Cinema

Leo, l'anziana lucertola protagonista del film animato su Netflix dal 21 novembre, in questa clip cerca di fuggire da una casa, per tornare al sole. Non sarà un'impresa facile!

Leo, la settantenne lucertola protagonista del film di animazione Netflix, in streaming dal 21 novembre, ha i suoi problemi: nello specifico però, nella clip che segue, vi mostriamo i suoi disperati tentativi di uscire da una casa per raggiungere il sole. Come noterete dalla scena, è più facile pensare il piano di fuga che attuarlo. Sono molti i rischi che corre un povero rettile nell'apparente quiete casalinga...



Leo: Clip Ufficiale in Italiano del Film d'animazione Netflix con la voce di Edoardo Leo- HD

Leo, la trama del film animato Netflix con la voce di Edoardo Leo