Le Vele Scarlatte, il ritorno al femminile di Pietro Marcello e del suo cinema alchemico

Dopo essere stato il film d'apertura della Quinzaine des réalisateurs a Cannes 2022, e proiettato anche alla Festa del Cinema di Roma, il film - girato in Francia dal regista casertano - arriva nei nostri cinema oggi, 12 gennaio, distribuito da 01 Distribution.

Quando si parla dei nuovi autori del cinema italiano, quello di Pietro Marcello è sempre uno dei primi nomi che vengono citati. Autore nel senso pieno del termine, e di film che scavano nel profondo delle immagini, della memoria fotografica, cultura e politica del nostro paese, e nella coscienza dello spettatore, Marcello, nato a Caserta nel 1976, ha mosso i suoi primi passi cinematografici interpretando in maniera personalissima il documentario. Dapprima con Il passaggio della linea, presentato a Venezia e premiato col David di Donatello, e poi con La bocca del lupo, che ha conquistato nuovamente il David, ma anche il Nastro d’Argento, il Torino Film Festival e anche il Premio Caligari alla Berlinale.

Pur senza mai abbandonare il documentario, Marcello ha poi iniziato a frequentare il cinema di finzione, ma sempre a modo suo: prima con l’alchemico Bella e perduta, e poi col Martin Eden presentato in concorso a Venezia.

Tutto il suo percorso cinematografico, estetico e artistico, tutta la voglia di raccontare storie concretissime eppure eteree e magiche, e di raccontarle attraverso un’attenzione materica e pittorica all’immagine, si ritrova dentro questo il nuovo Le vele scarlatte, che dopo essere stato il film d’apertura alla Quinzaine des réalisateurs a Cannes 2022, e proiettato anche alla Festa del Cinema di Roma, debutta nelle sale il 12 gennaio, distribuito da 01 Distribution.

Le vele scarlatte: trailer e trama del film

Le Vele Scarlatte: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Da qualche parte nel nord della Francia, Juliette, giovane orfana di madre, vive con il padre, Raphaël, un soldato sopravvissuto alla prima guerra mondiale. Appassionata di musica e di canto, Juliette ha uno spirito solitario. Un giorno, lungo la riva di un fiume, incontra una maga che le predice che delle vele scarlatte arriveranno per portarla via dal suo villaggio. Juliette non smetterà mai di credere nella profezia. Liberamente ispirato a Le vele scarlatte di Aleksandr Grin, scrittore russo pacifista del XX secolo, il film di Pietro Marcello è un racconto popolare, musicale e storico, al confine con il realismo magico.

Un film, Le vele scarlatte, che Pietro Marcello ha realizzato per la prima volta fuori dal nostro paese, in Francia, su stimolo e impulso del produttore Charles Gillibert e del suo collaboratore Romain Blondeau, che hanno proposto al regista di lavorare sull’adattamento del romanzo omonimo di Aleksandr Grin (in Italia edito da Editori Riuniti), uno scrittore d'avventure nato sul finire dell'Ottocento che aderì al socialismo rivoluzionario, e cominciò a scrivere le prime novelle dopo la rivoluzione del 1905.

Quel che Marcello ha visto nel libro di Grin, e su cui ha voluto incentrare il suo film, è il rapporto tra un padre e una figlia: la storia di un uomo che si dedica completamente a una bambina rimasta senza madre, e ancora di più quella di una giovane donna che diventa sempre più libera e indipendente, anche nell’incontro con un favolistico aviatore che, per il regista, rappresenta “l’uomo moderno”.





Da sempre concentrato su personaggi maschili, per la prima volta Marcello, con Le vele scarlatte, racconta da vicino uno femminile, e perdipiù pone l’accento su una dimensione comunitaria e matriarcale all’interno della quale fa crescere, seguita sempre dall’amore discreto ma incessante del padre, la giovane Juliette. Tanto che lo stesso regista non ha esitato a definire questo suo nuovo “un film femminile”.

“Ora che lo osservo come uno spettatore, sono il primo a sorprendermi di questa mia personale evoluzione”, ha dichiarato. “Ma è per questo che si fanno film, per evolvere, cambiare, tentare nuove strade. Le vele scarlatte, che sembra portarci nel passato, in realtà si può guardare con occhio moderno, come un film su un modello nuovo di matriarcato. È un film che prende il punto di vista delle donne. In Martin Eden i riferimenti sono il sindacalista svedese Stig Dagerman, l'anarchico napoletano Enrico Malatesta. Le vele scarlatte finisce con la comunarda Louise Michel. Si resta sul terreno dell'anarchia, ma tra l'uno e l'altra c'è un progressivo slittamento del mio punto di vista dal maschile verso il femminile”.

Venato di realismo magico, oltre che del realismo alchemico e personalissimo che abbiamo imparato a conoscere nel cinema del casertano, Le vele scarlatte è una fiaba intrisa di un senso del cinema istintivo e intellettuale al tempo stesso, che si appoggia fortemente sulla scelta fondamentale di due incredibili protagonisti (Raphaël Thierry e Juliette Jouan, scovati dal regista grazie al suo intuito), e a una superficie formale impeccabile e affascinante, nella quale la grana della pellicola si sposa con delle luci e dei paesaggi da pittura ottocentesca, fotografati dallo stesso Marcello - che come sempre riprende in prima persona - assieme al direttore della fotografia, Marco Graziaplena (quello di Mektoub My Love di Kechice, per intenderci), con il quale ha trovato una straordinaria e non facile intesa, girando il film “come un documentario con quella freschezza e quell’impeto che hanno fatto sì che l’opera venisse realizzata”, integrando di continuo quello avveniva sul set.

E non mancano, ovviamente, discretissime integrazioni con quel materiale di archivio che per Marcello è parte integrante della sua idea di cinema.

Un’idea che, con questo Le vele scarlatte, sembra dispiegarsi al vento della novità e della sperimentazione, e che lascia presagire nuovi e sempre più esotici e magici approdi.