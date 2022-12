Le otto montagne e L'immensità saranno presentati al Sundance Film Festival

News Cinema

Due titoli italiani protagonisti dei festival di questa stagione si affacceranno oltreoceano con una presentazione nella sezione Spotlight del prestigioso appuntamento indipendente con il Sundance Film Festival.

Ha perso un po' del fascino dell'appuntamento alternativo, della Mecca per il cinema indipendente, ma il Sundance Film Festival rimane evento cruciale per la stagione cinematografica del Nordamerica al di fuori delle major. Nel gennaio dello Utah ci saranno come di consueto sezioni dedicate al cinema americano e a quello internazionale, ai documentari e alle premiere.

Ci sarà anche una rappresentanza italiana, con due titoli nella sezione Spotlight: L'immensità di Emanuele Crialese, presentato a Venezia e poi uscito nelle sale in autunno con risultati non entusiasmanti, e Le otto montagne di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, vincitore del premio della giuria a Cannes, in uscità nei cinema il 22 dicembre.

Fra gli altri titoli non americani segnaliamo l'australiano Blueback di Robert Connolly con Mia Wasikowska, Eric Bana e Radha Mitchell, presentato a Toronto, I figli degli altri di Rebecca Zlotowski con un'eccellente Virginie Efira, il candidato agli Oscar per il Pakistan, Joyland, The Pod Generation di Sophie Barthes, con Emilia Clarke e Chiwetel Ejiofor, Passages di Ira Sachs con Franz Rogowski, Ben Whishaw, Adèle Exarchopoulos, Bad Behaviour di Alice Englert, con Jennifer Connelly e Ben Whishaw. Fra i film americani, verranno presentati: Infinity Pool di Brandon Cronenberg, con Alexander Skarsgård e Mia Goth, Sometimes I Think About Dying con Daisy Ridiley e Divinity, prodotto da Steven Soderbergh, con Bella Thorne, Scott Bakula and Stephen Dorff.