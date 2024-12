Le occasioni dell’amore, la bellezza di mostrarsi fragile: incontro con Stéphane Brizé

News Cinema

Fra i film nelle sale per le feste di Natale c'è anche un magnifico e inatteso melodramma diretto da Stéphane Brizé, già cantore del disagio nel mondo del lavoro. Guillaume Canet e Alba Rohrwacher si ritrovano per caso quindici anni dopo la fine della loro storia d'amore. La nostra intervista al regista.

Ritrovarsi per caso, quindici anni dopo essersi lasciati. Erano una coppia, oggi sono andati verso direzioni diverse e inattese nelle loro vite, e con i rispettivi partner. Mathieu è Guillaume Canet, nei panni di un attore parigino di successo colpito da una crisi che lo porta a lasciare lo spettacolo che l’avrebbe fatto esordire a teatro per un resort di lusso in una località balneare fuori stagione. Alice (Alba Rohrwacher) insegna pianoforte da quelle parti, nella costa atlantica francese.

Stéphane Brizé si lascia alle spalle i suoi apprezzati film sul mondo del lavoro per realizzare Le occasioni dell'amore (titolo originale più a fuoco, Hors Saison, fuori stagione), puro melodramma appassionante e struggente. Lo abbiamo incontrato a Venezia, dove il film è stato presentato in concorso.

Un film molto diverso rispetto agli ultimi che ha fatto, centrati sulle questioni sociali del mondo del lavoro. Ora invece una storia intima d’amore, perché?

Ricorderà che fra La legge del mercato e In guerra ho diretto Una vita, un film in costume, adattamento di Maupassant. Prima ancora ho diretto dei film strutturati su dei rapporti d’amore e familiari, quindi queste storie, magari non dirette in questo modo, facevano già parte del mio DNA. È successo che ho diretto dei film sociali, che ho adorato fare, in un periodo limitato. Scrivo e realizzo dei film per conoscere meglio il mio e il nostro mondo, le relazioni che lo governano. Le esperienze che si trovano a vivere i miei personaggi le vivo anche io, in qualche modo. E i film che ho fatto negli ultimi anni parlano tutti di disillusioni, che ho percepito anche io lavorando per sei anni ogni giorno dalla mattina alla sera su queste storie con quel genere di brutalità. Ho attraversato un momento emozionalmente doloroso. In più il produttore di Un altro mondo non ha voluto più lavorare con me, quindi è stato un periodo ulteriormente dolente. Ho sentito il bisogno di tornare a qualcosa di essenziale, a un rapporto di coppia, in più ho 57 anni e il tempo passa e porta con sé delle riflessioni. Mi sono quindi autorizzato a realizzare qualcosa di molto diverso rispetto ai film che l’hanno preceduto, che so hanno segnato molte persone. Quando sei un autore devi avere questa libertà, altrimenti diventi la caricatura di un regista di sinistra. Ma rifarò dei film come quelli.

Ha detto che realizza film per capire meglio il suo mondo, cosa ha capito allora dirigendo Le occasioni dell’amore?

È più difficile parlare di film come questo, è la mia prima intervista, parlando dei lavori politici vengono fuori parole più “intelligenti” [ride ndr]. Credo che l’esperienza del Covid, in cui ci siamo fermati tutti, esseri di movimento, magari anche nevrotici, sia stata un’esperienza così angosciante da far emergere delle domande sul senso dell’esistenza, dell’impegno e delle nostre vite. Credo che questo film traduca questo. Mi chiedo se sono dove dovrei essere, nel percorso di vita, con la persona giusta. Mostro la parte migliore di me? Ho il coraggio della mia fragilità? Recentemente ho pensato che i miei film sociali sul lavoro descrivono l’imbecillità assoluta della competitività, della falsa idea della forza che spinge il mondo attraverso i soldi, della brutalità dei rapporti. C’è qualcosa di così grottesco in questa dimostrazione da parte dell’ultra capitalismo della potenza del denaro che avevo voglia anche di mostrare la bellezza di mostrarsi fragile. Quanto è bello avere il coraggio di essere fragile. Non è facile, e porta a rimettere in discussione molte cose. Sia in scrittura che come regista ho fatto molte cose che non avevo mai avuto il coraggio di fare, che hanno a che fare con una maggiore confidenza con il cinema, con il suscitare emozioni con altro che non siano le parole, con delle immagini. Sono stato contento di aver avuto il coraggio di osare, si vive una volta sola e bisogna provare cose nuove. Nella mia regia, così come nei protagonisti, c’è qualcosa di più fragile, il che mi ha commosso. Quanto è bello non dover pretendere di essere forti.

Anche in questo film c’è una differenza sociale, di tenore di vita. Il protagonista è un attore famoso, ricco, mentre la protagonista è una pianista che vive in provincia.

Quando si raggiunge un certo livello di potenza finanziaria, anche se si è semplici si finisce per non frequentare più alcune persone. Anche io, che non sono certo ricco ma sono uno che realizza film, mi rendo conto che nella mia agenda ci sono solo registi, attori, scrittori, giornalisti molto pochi. Qualche operario per averci lavorato, ma altrimenti non li avrei incontrati nella vita, non andiamo negli stessi ristoranti, la vita ci separa meccanicamente. La necessità di restare in contatto con le vibrazioni e le sofferenze del mondo per me è cruciale e so che passa per il cinema e per i film che faccio. Pensiamo anche ai politici, che sono disconnessi dal mondo. Non si può parlare di qualcosa se non se ne fa un’esperienza fisica, concreta.

Nei suoi film ci sono piccole scene apparentemente prive di particolare senso, mentre apparentemente niente sta succedendo, ma che risultano molto potenti. In questo caso, per esempio, si indugia su Canet a letto o mentre affronta problemi con la macchina del caffè.

Sono i momenti che adoro mostrare, in cui prende il giusto tempo per creare un’emozione. Pongono però delle importanti questioni drammaturgiche perché, per fare esistere quei momenti, e in modo che siano vibranti e non noiosi ma diano qualcosa allo spettatore, bisogna che ci sia qualcosa in gioco. La stessa scena, in un altro momento in cui il personaggio è meno scosso, non racconterebbe la stessa cosa. Appena dopo che Guillaume Canet ha avuto una difficile discussione con la moglie al telefono si trova sdraiato a letto e immediatamente ci permettiamo uno di quei momenti. Se l’avessi inserito in un'altra situazione sarebbe stato noioso. È tutto legato alla messa a repentaglio di qualcosa per dare spessore a delle cose molto semplici e modeste. Io mi prendo la responsabilità di girare delle scene lunghe o lente, ma non voglio assolutamente annoiare lo spettatore. Sono il primo a potermi annoiare davanti a un mio film. Per permettersi di indugiare sul tempo bisogna essere molto rigorosi sul ritmo e i pericoli drammaturgici.

Come ha scelto due attori così diversi come Guillaume Canet e Alba Rohrwacher, due personaggi che vivono in mondi così diversi?

Una volta, quindici anni prima, facevano parte dello stesso mondo. Lei viveva a Parigi, suonava il pianoforte e si può immaginare che lui fosse all’inizio della carriera. Lei sognava di poter scrivere delle canzoni. Dopo la separazione, lei ha rinunciato a qualcosa, non credo però l’abbia fatto per la fine del loro amore, ma perché non era in grado di confrontarsi con la brutalità di un lavoro che pone di fronte a molti rifiuti. Ci sono persone che smettono, perché è doloroso. Perché un attore? Perché è un essere sublime, ma non serve a niente di apparentemente utile al mondo, come un regista, un cantante. C’è qualcosa di eroico nell’attore, ancora più che in un musicista che ha il suo strumento. L’attore non ha niente, recita. Lo trovo eroico e irrilevante. Come potrà cambiare nell’immediato il mondo? Se c’è uno sciopero degli aerei a Venezia, ecco che subito si scatena un casino. Se non facessi un film quell’attore non esisterebbe in quel personaggio. Trovo ci sia qualcosa di iper poetico in questa funzione. E il film cerca proprio di catturare qualcosa di sublime e irrilevante che fa parte delle nostre vite. Sublime è la storia d’amore, ma somiglia a tutte le altre, così come lo è ogni essere umano, che però è transitorio. Basti pensare che siamo stati 80 miliardi a vivere su questo pianeta. Siamo solo di passaggio. Lo trovo così sublime e irrilevante allo stesso tempo. Qual è il senso di tutto questo? L’attore è l’incarnazione assoluta di tutto questo. Nel film il protagonista si deve confrontare con la percezione esterna che tutto vada bene, perché è ricco e famoso. Lo trovo molto poetico. Amo infinitamente gli attori, la funzione dell’attore mi commuove profondamente, comprendo tutto quello che può passare nella loro testa, in termini di stress, di angoscia.