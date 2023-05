Le commedie di fantascienza che trovate in streaming, nel ricordo di Douglas Adams

News Cinema

Il leggendario scrittore di Guida galattica per autostoppisti moriva l'11 maggio 2001 a soli 49 anni. Ecco i film in streaming che ne ne ripropongono lo spirito.

L’11 maggio 2001 ci lasciava a soli 49 anni Douglas Adams, uno dei geni letterari del nostro tempo. Con la serie di libri iniziati da Guida galattica per autostoppisti ha fuso con originalità ed estro indiscutibili fantascienza e commedia nonsense, arrivando a toccare vertici inarrivabili in entrambi i generi. Per rendergli omaggio abbiamo selezionato cinque film in streaming che rappresentano proprio questa fusione di sci-fi e umorismo, titoli che in qualche modo posseggono anche soltanto in nuce lo spirito iconoclasta e satirico dell’opera di Adams. Buona lettura.

Cinque commedie di fantascienza in streaming per rendere omaggio a Douglas Adams

Mars Attacks!

Men in Black

Galaxy Quest

Guida galattica per autostoppisti

Guardiani della galassia

Mars Attacks! (1996)

Partiamo col film di culto diretto da Tim Burton, che omaggia il cinema di fantascienza di serie B anni ‘50 con una commedia corrosiva la quale mette alla berlina la superficialità della società a stelle e strisce. Tutti vogliono partecipare a Mars Attacks!: Jack Nicholson, Annette Bening, Michael J. Fox, Sarah Jessica Parker, Rod Steiger, Glenn Close, Pierce Brosnan e molti altri. Il film è uno spasso assoluto, talmente avanti coi tempi che il pubblico non lo comprende. Poco importa, il genio comico e visionario viene esplicitato ai suoi massimi livelli. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Men in Black (1997)

Il blockbuster diretto da Barry Sonnenfeld rappresenta probabilmente il figlioccio più conscio di Adams. Will Smith e Tommy Lee Jones sono strepitosi e ironici protagonisti di una commedia ricchissima di effetti speciali e momenti davvero esilaranti. Men in Black trova l’enorme consenso del pubblico, si prende in giro con simpatia e strizza l’occhio ai capolavori del genere. Il secondo capitolo è poi anche migliore dell’originale! Disponibile su Amazon Prime Video, NOW.

Galaxy Quest (1999)

Una grande attrice come Sigourney Weaver, la classe serafica del compianto Alan Rickman, la comicità naturale di Tony Shalhoub e Tim Allen. È questo cast ispiratissimo a fare di Galaxy Quest una commedia che si avvicina alla parodia esplicita di Star Trek. Situazioni irriverenti, momenti di comicità spassosa e parossistica. Il tutto condito da un senso dello spettacolo vagamente retrò e di indubbia intelligenza. Film cinefilo e confezionato con molta, molta voglia di sorridere…Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Guida galattica per autostoppisti (2005)

Non potevamo ovviamente omettere la trasposizione cinematografica del capolavoro di Adams. Guida galattica per autostoppisti è un giocattolino delizioso ed etereo che si regge sulla prova sopraffina di Martin Freeman ma anche sull’accompagnamento di altri attori comici di razza come Sam Rockwell, Zooey Deschanel e John Malkovich. L’atmosfera del film si sviluppa con coerenza, l’universo fantascientifico è cialtrone a dovere, le situazioni comiche surreali e frizzanti. Insomma, giustizia è resa alle pagine di Adams…Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Guardiani della galassia (2014)

Guardiani della Galassia: Trailer italiano ufficiale - HD

James Gunn rivisita il cinecomic della Marvel con un gusto personale per la parabola comica carica di effettacci, personaggi sgradevoli, momenti di cinema quasi gore e un senso dello spettacolo pulp. Guardiani della galassia guarda alla lontana a Douglas Adams ma indubbiamente ce l’ha presente. Si tratta ovviamente di un prodotto della Disney/Marvel, quindi i limiti di ciò che puoi essere consentito sono evidenti. Ci si diverte per due ore piene, il che comunque non guasta di certo. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.