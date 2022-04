Last Tepui: Vette Inesplorate, il trailer del documentario su Disney+ per la Giornata della Terra 2022

News Cinema

Il leggedario free climber Alex Honnold, quello di Free Solo, protagonista di questo speciale della serie "Explorer" di National Geographic, in cui è impegnato ad aiutare dei ricercatori a salire sulla verra di un "tepui", una delle montagne piatte sudamericane note anche come "isole del cielo".

È disponibile da oggi in streaming su Disney+, in occasione della Giornata della Terra 2022, un documentario intitolato Last Tepui: Vette Inesplorate, in cui il leggendario Free Climber Alex Honnold - quello che è stato protagonista del sensazionale documentario Free Solo, premiato con l'Oscar - è impegnato in un'impresa estrema per aiutare l'esploratore Mark Synnott e il biologo Bruce Means ad arrivare in vetta a un "tepui", una delle montagne piatte tipiche dell'area delle Guyana Highlands, nella parte più a nord dell'America del Sud, tra Venezuela, Brasile e Guyana, che sono anche note come "isole nel cielo" per via della loro conformazione e per come emergono dalle nubi e dalla foresta pluviale amazzonica.

L'obiettivo di Honnold, e del team di biologi che guida, è quello di salire per la prima volta sulla vetta di una di queste isole del cielo, il tepui Weiassipu, scalando una scogliera a picco di oltre 300 metri dopo aver percorso chilometri a piedi nella giungla, e poter studiare quella biodiversità unica, e paragonabile a quella delle isole Galapagos, che si trova in cima ai tepui, e scoprire magari specie animali finora sconosciute.

Diretto da Taylor Rees e Renan Ozturk, Last Tepui: vette inesplorate è un nuovo capitolo della serie "Explorer"di National Geographic, e di seguito potete vederne il trailer italiano: