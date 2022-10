Lamborghini - The man behind the legend: il trailer del film sulla storia di Ferruccio Lamborghini

News Cinema

Mentre Michael Mann è ancora impegnato nella realizzazione del suo film su Enzo Ferrari, ecco che in Alice della Città sta per essere presentato il biopic sul suo rivale, l'uomo che ha realizzato auto leggendarie come la Miura e la Countach.

La storia è nota: Ferruccio Lamborghini, ambizioso e ricco industriale, titolare di una importante azienda che produceva macchine agricole, aveva una passione per le auto sportive, e possedeva diverse Ferrari. Auto nei confronti delle quali, però, non esitava a esprimere critiche severe. Proprio in seguito a una di queste lamentele Enzo Ferrari, altro personaggio con un caratterino da niente, gli rispose malissimo, invitandolo a tornare a guidare i suoi trattori. La risposta di Lamborghini fu quella di mettersi lui stesso a produrre le auto dei suoi sogni: ed è così che nacquero macchine leggendarie come la Miura prima e la Countach poi, in grado di rivaleggiare ad armi pari con le Ferrari su strada e nel cuore degli appassionati di motori.

Mentre Michael Mann sta terminando la realizzazione del suo biopic su Enzo Ferrari, ecco che in Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, verrà presentato in prima mondiale, il 23 ottobre, Lamborghini - The man behind the legend, film biografico su Ferruccio scritto e diretto dal regista Bobby Moresco, vincitore come sceneggiatore del Premio Oscar per Crash.

Nei panni di Ferruccio Lamborghini c'è il Frank Grillo di Captain America: Civil War, mentre Gabriel Byrne è il rivale Enzo Ferrari. Nel cast c'è spazio anche per Mira Sorvino, Hannah Van Der Westhuy, Romano Reggiani, Fortunato Cerlino, il rapper Clemente Maccaro, in arte Clementino, Lorenzo Viganò, Giovanni Antonacci (figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi), Matteo Leone e Francesca Tizzano.

Lambirghini The man behind the legend è prodotto da Lambo Film, produzione esecutiva di ILBE, e Notorious Pictures in collaborazione con Prime Video. Il film è liberamente ispirato a “Ferruccio Lamborghini, la storia ufficiale” (Minerva Edizioni), uno dei cinque libri scritti dal figlio, l’imprenditore Tonino Lamborghini, che ha fortemente voluto il film.

Ecco il primo trailer ufficiale di Lamborghini - The man behind the legend, che uscirà in Italia su Prime Video a gennaio 2023.

Lamborghini - The man behind the legend: il trailer ufficiale del film