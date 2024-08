La vita accanto: video intervista con il regista Marco Tullio Giordana

News Cinema

Una sceneggiatura di Marco Bellocchio che è diventata un film diretto da Marco Tullio Giordana, presentato a Locarno e in sala dal 22 agosto. Il regista ci parla di La vita accanto insieme a una delle interpreti, l'esordiente Beatrice Barison.

Emozionato e riconoscente, Marco Tullio Giordana ha ricevuto un Pardo d'oro speciale per la sua carriera, pronto a far compagnia all'altro, vinto nel 1980 per il suo film d'esordio, Maledetti di amerò, vincitore del concorso internazionala. La sua quarta volta al Locarno Film Festival è stata per presentare, fuori concorso, l'inconsueto thriller La vita accanto, scritto da Marco Bellocchio (con Gloria Malatesta), che inizialmene pensava di dirigerlo. Adattamento del romanzo di Mariapia Veladiano, pubblicato da Einaudi, uscirà in sala il 22 agosto per 01 distribution.

Siamo negli anni Ottanta, in una città d’arte italiana, in una famiglia ricca. "Nasce Rebecca con una macchia rossa che ne deturpa il viso e getta nello sconforto lafamiglia. Vengono a galla veleni antichi, solo grazie al suo talento musicale potrà superarli". Protagonisti Sonia Bergamasco, Paolo Pierobon, Valentina Bellè, Beatrice Barison (pianista per la prima volta sullo schermo), Sara Ciocca e Michela Cescon

Abbiamo incontrato Marco Tullio Giordana e Beatrice Barison in questa video intervista.