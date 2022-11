La versione femminile dei Pirati dei Caraibi? Il film è "morto"

News Cinema

Secondo Margot Robbie non ci sarebbero possibilità di un film tutto al femminile su I Pirati dei Caraibi ma dalla Disney tutto tace

Da troppo tempo si discute sul futuro del franchise de I Pirati dei Carabi. Dopo una fantastica trilogia, la saga ha cercato di rilanciarsi, o quanto meno di provare a re-inventarsi, per regalare al pubblico qualcosa di nuovo ma i risultati sono stati deludenti. Il capitolo numero 4 ha diviso la critica, il quinto è stato gradevole ma non abbastanza e di un sesto film si è praticamente perso la speranza. E, con i problemi legali di Johnny Depp, è quasi impossibile che la Disney possa tornare su i suoi passi. Di recente era trapelato in rete l’idea di portare al cinema il marchio de I Pirati dei Caraibi ma in una nuova veste. Si era ipotizzato di un film tutto al femminile, ma, di fatto, anche su questo progetto i lavori non si sono mai concretizzati. Oggi, spuntano delle indiscrezioni che non fanno presagire nulla di buono.



Margot Robbie rivela che il film è stato cancellato

In una recente intervista, rilasciata a Vanity Fair, è Margot Robbie che rompe il silenzio sul film. L’attrice – ora nelle sale con Amsterdam – ha ammesso che il film è “morto” e non crede che questa versione dei Pirati dei Caraibi vedrà mai la luce. Coinvolta nel progetto anche come produttrice, rivela che c’era l’idea di portare a termine la pellicola, o quanto meno di tentare di farlo, ma alla fine non si è trovato il modo. Rivela che non era proprio un film tutto al femminile, ma era comunque molto vicino al franchise di riferimento. Ha aggiunto che in molti hanno creduto che il progetto in se potesse essere “forte”, ma Margot Robbie crede che sia stata proprio la Disney a non volerlo fare. Il film aveva già una regista e una sceneggiatrice ma, da quanto riferito, non si farà più.

Ma Jerry Bruckheimer è di un’altra idea…

Lo storico produttore del franchise (e di altri grandi classici dell’intrattenimento) di recente ha rivelato al Times che il progetto è ancora in piedi, remando contro le affermazioni di Margot Robbie. Ora la verità sta nel mezzo e, fino a quando non ci saranno comunicazioni ufficiali, il film resta nel limbo ma non è cancellato. Sta di fatto, però, che non è poi così essenziale continuare a investire su un franchise che aveva già una storia finita. E poi, senza il mitico Jack Sparrow, avrebbe avuto la stessa magia?