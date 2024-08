La Stanza Accanto: il primo trailer del film di Pedro Almodóvar con Tilda Swinton e Julianne Moore in concorso a Venezia 81

News Cinema

È appena arrivato, struggente e bellissimo, il primo trailer de La Stanza Accanto, il nuovo atteso film di Pedro Almodóvar​ con Tilda Swinton e Julianne Moore che sarà presentato in Concorso all'ottantunesima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il debutto nelle sale italiane è previsto per il 5 dicembre con Warner Bros. Pictures.

La Stanza Accanto è il primo lungometraggio del regista spagnolo interamente in lingua inglese ed è stato girato fra Madrid e New York. Se Julianne Moore non ha mai lavorato con Pedro Almodóvar​, Tilda Swinton ha collaborato con lui per il cortometraggio The Human Voice, del 2020. Il regista spagnolo ha anche scritto il film, che ha prodotto con la sua El Deseo. Il suo precedente lungometraggio, Madres Paralelas, è uscito nel 2021 e vedeva protagonista la sua attrice feticcio Penelope Cruz.

La Stanza Accanto: la trama del film e il cast secondario

Ne La Stanza Accanto recitano anche John Turturro, Alessandro Nivola, Juan Diego Botto, Raúl Arévalo, Melina Mathews e Victoria Luengo. Ecco la sinossi ufficiale del film:

La stanza accanto segue la storia di una madre imperfetta e di una figlia rancorosa, separate da un grave malinteso. Tra di loro, un'altra donna, Ingrid (Julianne Moore), amica della madre, è la custode del loro dolore e della loro amarezza. Martha, la madre (interpretata da Tilda Swinton), è una reporter di guerra e Ingrid è una romanziera autobiografica. Il film affronta la crudeltà infinita della guerra, i modi molto diversi in cui le due autrici femminili si avvicinano e scrivono della realtà, della morte, dell'amicizia e del piacere sessuale come i migliori alleati nella lotta contro l'orrore. Ma evoca anche i dolci risvegli con il cinguettio degli uccelli, in una casa costruita nel mezzo di una riserva naturale nel New England, dove le due amiche vivono in una estrema e stranamente amabile situazione.

Pedro Almodóvar​ non è certo nuovo al Festival di Venezia, dove ha presentato proprio Madres Paralelas e The Human Voice, oltre a Donne sull’orlo di una crisi di nervi e L’indiscreto fascino del peccato. Nel 2019 la Mostra del Cinema gli ha tributato Il Leone d’Oro alla Carriera.

La Stanza Accanto: il trailer del film

Il trailer de La Stanza Accanto comincia con Tilda Swinton in un letto e Julianne Moore accanto a lei con le lacrime agli occhi. Entrambe guardano la neve che cade fuori dalla finestra. Insieme alle prime immagini arriva una musica con qualcosa di melodrammatico e qualcosa di misterioso che sembra parlare al posto delle due protagoniste, esprimendo le loro emozioni. Di più non vi diremo, lasciandovi alla poesia del maestro spagnolo, cantore di sentimenti come l'amore, il rimpianto, la passione, la malinconia.