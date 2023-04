La Sirenetta, Mahmood sarà la voce italiana di Sebastian nel live-action!

News Cinema

Manca meno di un mese all'uscita del live-action de La Sirenetta ed è stato svelato che a dare la voce al granchio Sebastian nella versione italiana del film sarà il cantante Mahmood!

Il live-action de La Sirenetta, remake Disney diretto da Rob Marshall e con protagonista Halle Bailey nel ruolo della protagonista, arriverà il 24 maggio al cinema distribuita da The Walt Disney Company Italia. Ed è stato appena annunciato che Mahmood, uno degli artisti più amati della scena italiana, sarà la voce italiana del granchio Sebastian!

Ospite nella serata finale, il 13 maggio, dell'Eurovision Song Contest 2023 alla Liverpool Arena, Mahmood è uno dei cantautori della musica italiana più amati e seguiti e sarà la voce di Sebastian nella versione italiana del film Disney La Sirenetta. Nel suo comunicato ufficiale, Disney celebra la brillante carriera del cantante, che ad oggi conta 29 dischi di platino e 7 dischi d'oro in Italia e quasi 2,7 miliardi di streaming totali.

A dare l'annuncio sui social, oltre ai canali ufficiali della Disney, ci ha pensato lo stesso Mahmood, pubblicando un post con diversi scatti che celebrano il suo amore per il film, sin da bambino, e il suo lavoro in sala doppiaggio, con un piccolo assaggio della sua prova da doppiatore. Nel live-action diretto da Marshall, la storia di Ariel (Halle Bailey) rivive in una nuova veste, moderna e attuale, che sarà in grado di affiancarsi alla sensibilità del pubblico di oggi, promettendo al contempo di riportare sul grande schermo tutti quegli elementi che hanno reso il cartoon del 1989 uno dei classici dell'animazione di casa Disney.

Nel cast, oltre a Bailey, ci sono Melissa McCarthy, Javier Bardem, Jonah Hauer-King e Awkwafina (voce in originale di Scuttle), Jacob Tremblay (voce di Flounder). Ritorna per il remake anche Alan Menken come compositore della colonna sonora e ai brani tanto amati dai fan si affiancheranno nuove canzoni inedite, scritte appositamente da Lin Manuel-Miranda, già dietro i successi delle canzoni di Encanto.