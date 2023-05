News Cinema

La Sirenetta, Halle Bailey canta "Part of Your World" e incanta il pubblico di American Idol

Ospite di American Idol, Halle Bailey ha interpretato dal vivo "Part of Your World" dalla colonna sonora della Sirenetta: protagonista del remake, l'attrice e cantante si lancia in una performance coinvolgente di un pezzo che non è invecchiato di un giorno.