La prima regola: in anteprima esclusiva una clip del film di Massimiliano D'Epiro

di Mauro Donzelli 28 novembre 2022 5

Una scuola in un contesto difficile, dei ragazzi da ascoltare al centro del dramma sociale di Massimiliano D'Epiro, La prima regola, tratto dalla pièce teatrale di Vincenzo Manna La classe, in sala dal 1 dicembre per Notorious Pictures. Ve ne mostriamo una clip in anteprima esclusiva.