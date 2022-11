La prima regola: regista e cast presentano la fiaba nera su una scuola distopica

Interviste Cinema

È stato presentato al Festival del Cinema Europeo di Lecce il film di Massimiliano D'Epiro La prima regola, che ha fra i suoi interpreti Antonia Fotaras. Fra realtà alternative, distopie e cattivi ragazzi, ecco cosa aspettarsi.

Una scuola di periferia dove nessuno manderebbe i propri figli, un campo profughi chiamato lo Zoo a pochi passi dall'istituto, un preside poco attento e sei ragazzi problematici costretti a seguire un corso di recupero con un giovane professore di storia con gli occhiali e una lunga barba. Poco mondo esterno e molti banchi, gessetti, parole alla lavagna. E poi, sui ragazzi, le le stigmate di famiglie disfunzionali o che educano alla violenza.

C'è tutto questo e molto altro ne La prima regola, un film di Massimiliano D'Epiro che porta al cinema una pièce di Vincenzo Manna, autore della sceneggiatura insieme al regista. Ci sono anche la denuncia di un sistema di istruzione malata, dell'indifferenza degli adulti nei confronti dei ragazzi e di un mondo dominato dall'immagine e dal narcisismo. I sei punti di vista sono simboli, archetipi che provano a coesistere in un microcosmo che rappresenta la nostra società, malata e liquida.

In arrivo in sala il 1 dicembre con Notorious Pictures, La prima regola è stato presentato in anteprima al Festival del Cinema Europeo di Lecce, dove il regista e i gli interpreti lo hanno volentieri accompagnato, orgogliosi di aver creato un ottimo e attento gruppo di lavoro. A parlare per primo è stato il regista Massimiliano D'Epiro, che ha spiegato: "Ho visto lo spettacolo a teatro e mi sono innamorato dei personaggi e della storia. Così ho chiamato Vincenzo e insieme abbiamo scritto un adattamento per il cinema che era diverso dalla pièce. Ad esempio abbiamo creato un personaggio nuovo, che è il custode della scuola, e ci siamo inventati una sorta di linguaggio, di stile. Il film non è esattamente distopico, però c'è l'esplorazione di una realtà laterale alla nostra che lo rende un 'film- mondo', perché ciò che raccontiamo esiste solo in un altro universo. Può ricordare il nostro, certo, ma non esiste una scuola che sta accanto a un campo profughi, e quindi mi piaceva l'idea di fotografare, attraverso una classe, un microcosmo.

Anche se parla di immigrati e delle loro atroci condizioni di vita, Massimiliano D'Epiro non voleva soltanto denunciare razzismo e xenofobia, o meglio voleva farlo ubbidendo ad alcuni dettami dei generi: "Non sono partito dalla valenza sociale e civile del film, anzi ho preferito avvolgerlo in un'atmosfera quasi dark, da fiaba. La prima regola è una fiaba nera che, se per analogia può ricordare i film sulle classi e sulle scuole come L'attimo fuggente, in realtà se ne allontana. Mi piace dire che La prima regola è Mary per sempre che incontra Suspiria, perché l'entrata a scuola è un po’ un'entrata dentro a un villaggio dei dannati. Le sei 'fiere' in cui si imbatte il professore vogliono cambiare il suo modo di pensare. Invece sarà lui a modificare i loro punti di vista".

A Vincenzo Manna e al regista interessava fare una descrizione veritiera dei giovani, troppo spesso raccontati in maniera inverosimile e con atteggiamento o paternalista o indifferente. "Mi sono accorto che i ragazzi vengono spesso rappresentati dal punto di vista degli adulti" - ha precisato D'Epiro. Invece nel mio film sono il fulcro narrativo, quindi li abbiamo inseguiti in bagno, in classe e nei corridoi, e abbiamo inseguito anche il loro linguaggio, anche quello fisico. Così facendo, ci siamo accorti che nel film gli incontri dialettici non si basano solo sulla parola ma anche sulla danza. Volevo che i miei attori fossero in grado di raccontare qualcosa anche con il corpo e che evidenziassero lo scontro sociale. La location, inoltre, sviluppava anche un senso di frontiera, perché non volevamo si vedesse niente davanti a noi. Questo ci ha suggerito qualche elemento in comune con il western. E infatti ecco arrivare un cowboy che deve risolvere una situazione. Potrei parlare anche di western metropolitano, ma è una definizione orrenda, però ci sono diversi elementi, propri di altri generi, che entrano dentro al film, influenzando la drammaturgia".

Dopodiché Massimiliano D'Epiro parla dei suoi attori, con con cui ha fatto un grande e attento lavoro di preparazione prima di arrivare sul set: "Cercavo dei volti che fossero un po’ distanti dai soliti attori che si vedono nei film italiani, e poi era interessante per me la loro provenienza, perché ho avvicinato i personaggi agli interpreti, invece di fare il contrario, e quindi abbiamo provato insieme, ed è stato un momento molto importante perché abbiamo sviscerato tutti i problemi. Abbiamo lavorato tenendo conto della location del film, che è un altro personaggio de La prima regola, che in fondo è una sorta di kammerspiele, ambientato interamente dentro a una scuola. Abbiamo lavorato anche sulle posizioni, su quanto dovesse durare un dialogo tra un banco e l'altro, quindi abbiamo preso la sceneggiatura e l'abbiamo riscritta pensando alla location. E’ stato un lavoro utile, perché, avendo poco tempo per girare, abbiamo messo a frutto le cose che avevamo imparato durante le prove".

Oltre ad alcuni degli attori che ne La prima regola interpretano gli studenti borderline, è andato a Lecce Marius Bizau, che fa la parte dell'illuminato professore e che ha spiegato: "Max dice: 'Abbiamo fatto i provini e poi abbiamo girato il film', ma la nostra esperienza è molto più complessa di quanto possiate immaginare: abbiamo fatto moltissimi provini e la scelta di Max non è avvenuta in tempi brevi. Io, per esempio, ho fatto almeno tre provini, e ognuno era molto interessante perché era un po’ una ricerca. Max è stato meraviglioso perché ci ha messo proprio in condizione di diventare in qualche modo una famiglia di professionisti e di fare un ottimo lavoro. Non capita spesso di trovarsi coinvolti nel processo creativo. A volte sul set non parli neanche con il collega con cui a breve girerai una scena. Invece noi abbiamo avuto l'occasione di conoscerci e provare a lungo, ed era tutto meraviglioso".

Uno dei personaggi più interessanti del film è Arianna, che fa parte dei temibili 6 e che ha il volto di Antonia Fotaras, che ricordiamo nella serie de Il nome della Rosa e nella serie Netflix Luna Nera. Anche lei era entusiasta delle prove: "Max ci ha permesso di creare qualcosa insieme. Ci osservava e pian piano si creavano le nostre relazioni. Ci dirigeva e diceva: 'Ok, questo funziona, teniamolo, approfondiamolo. Questo invece no, funziona meno, eliminiamolo'. Lasciandoci provare a lungo, ci ha dato la possibilità di arrivare sul set preparati, tranquilli e pronti a sperimentare, anche a fare scelte completamente diverse da ciò che avevamo preparato. Un'altra cosa interessante, dato che non vediamo mai la vita del personaggi al di fuori della classe, è stata lavorare molto su quello che succedeva a casa di ognuno. Cosa accade ad Arianna quando non è a scuola? Come arriva in classe? Cosa si porta dietro? Arianna viene descritta come la più bella della scuola, ma lei soffre tantissimo per questo.

Talib è invece un ragazzo che arriva dal campo profughi e che è visto con sospetto dalla polizia e da alcuni suoi compagni. Lo interpreta Haroun Fall, che lo conosce davvero bene: "Sono molto legato a questo testo perché l'ho portato in scena per tre anni consecutivi, e nel momento in cui Max ha avuto l'idea di fare il film, ero già legato alla struttura e alla storia di questi personaggi, perché i personaggi sono un po’ degli archetipi che si confrontano con temi che secondo me sono fondamentali, in primis la capacità di convivenza tra le persone. Ognuno di noi, all'interno della classe rappresenta principalmente un archetipo che cerca di condividere un microcosmo con gli altri. Con il resto del cast ho creato un legame unico, forse perché abbiamo provato tanto insieme. Nel nostro lavoro è molto raro avere la possibilità di sperimentare prima di cominciare a girare. La prima regola è stato un film molto fisico sotto tutti i punti di vista, anche narrativamente parlando. Avevamo numerose giornate con molte pagine di sceneggiatura, con un testo lungo, perché arrivando appunto da una pièce teatrale, il film aveva monologhi o scene intere di notevole lunghezza, e in più i dialoghi servivano a far conoscere i nostri personaggi".

"Ha ragione Antonia" - ha aggiunto Andrea Fuorto, che impersona Nicolas, un ragazzo irascibile e violento. "La macchina da presa è uno sguardo all'interno della classe, e quindi sentiamo solo il riverbero di quello che accade fuori. Pertanto è stato fondamentale, in fase di preparazione. costruire quello che accadeva al di fuori delle vite dei nostri personaggi, per poi portarlo dentro la classe, e secondo me ci siamo riusciti pienamente perché Max ci ha dato la possibilità di prepararci scrupolosamente".

Ai protagonisti de La prima regola è piaciuto molto cercare di raccontare il passato o le relazioni extra scolastiche dei vari personaggi. Nel farlo, ognuno di loro ha reso espressivi sguardi, silenzi e gesti, perché il comportamento dei sei protagonisti era anche il riflesso degli avvenimenti del fuori. "Ne La prima regola" - dice il regista - "l'esterno è quasi assente. Lo vediamo dalla finestra. Siamo confinati nella scuola e, all'interno di quel perimetro, raccontiamo anche l'esterno. L'ispirazione, in questo senso, è stata il realismo oggettivo tedesco degli anni '30, ovviamente rimodernato".

È molto bella la colonna sonora de La prima regola. Ci sono brani del tastierista dei Subsonica Davide Dileo, in arte Boosta che, per la traccia “Come un sasso”, ha lavorato insieme a Violante Placido, che poi è la compagna di Massimiliano D'Epiro.