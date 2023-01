La Park Chan-Week precede al cinema l'uscita di Decision To Leave in alcune città capoluogo

News Cinema

Prima dell'arrivo in sala di Decision to Leave, Lucky Red riporta al cinema, uno al giorno, i film del maestro sudcoreano Park Chan-wook. Il programma della rassegna.

Il 2 febbraio arriverà al cinema il nuovo film del maestro sudcoreano Park Chan-wook, Decision to Leave. Per preparare il pubblico alla visione, la Lucky Red offre la ghiotta possibilità al pubblico di alcuni cinema a Roma, Milano, Bologna, Firenze, Torino, Genova e Napoli, con la rassegna Park Chan-Week, di rivedere - o vedere per la prima volta - i film precedenti del regista. Un'occasione ghiotta da non mancare, di cui adesso vi illustriamo il programma.

Il programma della Park Chan-Week

La rassegna cinematografica dedicata al regista Park Chan-wook comincerà a partire da lunedì 23 gennaio in alcuni cinema di Roma, Milano, Bologna, Firenze, Torino, Genova e Napoli. La rassegna comprende la celebre trilogia della vendetta, composta dai film Mr. Vendetta, Old Boy e Lady Vendetta, insieme a Thirst, I’m a Cyborg, But That’s Ok, Stoker e Mademoiselle. Un titolo al giorno per accompagnare il pubblico fino all’uscita di Decision to leave, ultimo film del regista sudcoreano vincitore del premio per la Miglior Regia al festival di Cannes e in arrivo nelle sale italiane dal 2 febbraio distribuito da Lucky Red. A conclusione della rassegna è inoltre prevista in tutti i cinema aderenti all'iniziativa un’anteprima speciale di “Decision to leave”, in occasione della quale verranno distribuiti gadget esclusivi ispirati al film. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito www.luckyred.it.