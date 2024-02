La memoria dell'assassino: il trailer del thriller che segna il ritorno alla regia di Michael Keaton

News Cinema

Nel 2008 Michael Keaton diresse un lungometraggio oggi dimenticato dai più. Si intitolava The Merry Gentlemen. Oggi è tornato alla regia con un thriller che promette benissimo, almeno a giudicare dal teso trailer originale che è appena stato diffuso. Si intitola La memoria dell'assassino e Keaton ne è anche interprete al fianco di Al Pacino, James Marsden e Marcia Gay Harden, tra gli altri. Nella storia, è un killer di professione che sviluppa una veloce e devastante forma di demenza senile, con tutte le conseguenze del caso. Ecco le prime immagini.

La memoria dell'assassino: la trama

Michael Keaton è John Knox, un sicario a cui viene diagnosticata una forma di demenza senile molto aggressiva, i cui effetti iniziano presto a farsi sentire, tanto che non riesce a portare a termine un incarico. Quando il figlio (James Marsden) gli chiede aiuto perché ha ucciso un uomo che molestava la figlia adolescente, accetta di farlo, ma le cose, nella sua mente e fuori, non sono così chiare. Non si conosce ancora la data di uscita del film.