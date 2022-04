La figlia oscura: una clip in esclusiva dell'esordio alla regia di Maggie Gyllenhaal

News Cinema

Maggie Gyllenhaal ha esordito alla regia ottenendo un premio a Venezia e tre candidature all'Oscar 2022. La figlia oscura, in sala dal 7 aprile per BIM distribuzione, è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Elena Ferrante, la scrittrice italiana più amata e letto nel mondo, che le ha fatto pervenire i suoi ringraziamenti per il "grande lavoro" svolto.

Fra le nomination ottenute anche quella per la splendida protagonista, Olivia Colman, che interpreta una donna inglese in vacanza al mare in Grecia, fra incontri che le riportano alla memoria ricordi intensi e la pongono di fronte a scelte cruciali. Insieme a lei Dakota Johnson e Peter Sarsgaard.

Vi presentiamo in esclusiva una clip de La figlia oscura di Maggie Gyllenhaal.



La Figlia Oscura: Nuova clip ufficiale in anteprima esclusiva - HD

La Figlia Oscura: la trama ufficiale e il trailer italiano del film, al cinema dal 7 aprile

Durante una vacanza al mare da sola, Leda (Olivia Colman) rimane incuriosita e affascinata da una giovane madre (Dakota Johnson) e dalla sua figlioletta mentre le osserva sulla spiaggia. Turbata dal loro irresistibile rapporto, (e dalla loro chiassosa e minacciosa famiglia allargata), Leda è sopraffatta dai suoi stessi ricordi personali dei sentimenti di terrore, confusione e intensità provati nelle prime fasi della maternità. Un gesto impulsivo sconvolge Leda e la proietta nello strano e sinistro mondo della sua stessa mente, dove è costretta ad affrontare le scelte non convenzionali che ha compiuto quando era una giovane madre e le loro conseguenze.