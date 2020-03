La Famiglia Addams, tre attori per il mitico zio Fester

News Cinema

Fester della Famiglia Addams è stato interpretato da Jackie Coogan, Christopher Lloyd e... il terzo non ve l'aspettate affatto!

Partendo dal telefilm degli anni Sessanta, passando per La famiglia Addams dei primi anni Novanta con Raul Julia e Anjelica Houston, finendo alla Famiglia Addams animato uscito nel 2019: in tutti e tre i casi, nella famiglia grottescamente dark ideata negli anni Trenta dal cartoonist Charles Addams, lo stralunato calvo zio Fester è stato interpretato da tre attori piuttosto importanti. I primi due li avrete subito presente, magari con un nostro piccolo aiuto, ma al terzo forse non avete fatto caso... e vi stupirà!

La famiglia Addams, il telefilm e Jackie Coogan

Nella sitcom in bianco e nero andata in onda negli Usa dal 1964 al 1966, Fester è interpretato dal caratterista Jackie Coogan. Ai più questo nome non dirà molto, ma Coogan è entrato nella storia del cinema col primo ruolo accreditato della sua carriera: nato nel 1914, a sette anni sperimentò la gloria al fianco di Charlie Chaplin nel leggendario Il monello (1921), uno degli indiscussi capolavori della settima arte. Era l'indimenticabile "monello" del titolo. Coogan fu l'archetipo degli "enfant prodige" hollywoodiani, anche negli aspetti più deleteri: dopo aver compiuto 21 anni alla fine del 1935, scoprì che sua madre e il suo patrigno avevano sperperato tutti i soldi che aveva guadagnato recitando. Li portò in tribunale, non riuscì a recuperare tutta la somma, in compenso il suo caso portò nel 1939 il California Child Actor's Bill, una legge per tutelare i minori nel mondo dello spettacolo. Nonostante i gravi problemi di salute e l'alcolismo, Coogan dimostrò più che degnamente di voler recitare e di saperlo fare con professionalità: probabilmente, il suo secondo momento di gloria come zio Fester per molti è quasi al livello del Monello. Per i meno cinefili, potrebbe valere il contrario!





La famiglia Addams, il film dal vero e Christopher Lloyd

"Grande Giove!" viene in mente a chiunque riconosca sotto quella calotta il buon Doc Brown dei Ritorno al futuro, alias Christopher Lloyd. E' lui lo zio Fester in La famiglia Addams (1991) e La famiglia Addams 2 (1993). Nessun debutto in tenera età per Chris, classe 1938, bensì corsi di teatro intrapresi a 19 anni e una carriera sul palcoscenico tra la fine degli anni Sessanta alla prima metà degli anni Settanta, quando approda al cinema con Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975), il dramma con Jack Nicholson. Nello stesso periodo del primo Ritorno al futuro (1985), è stato molto popolare per un ruolo fisso nella sitcom Taxi e come il temibile Klingon di nome Kruge in Star Trek III - Alla ricerca di Spock (1984). Qualcuno non lo ricorda al primo colpo, ma in materia di calvi stralunati, con un look molto diverso da Doc, Lloyd fu nel 1988 nel cast dell'indimenticabile Chi ha incastrato Roger Rabbit, ancora una volta diretto da Robert Zemeckis: alcuni dei bambini dell'epoca ancora adesso ricordano la metamorfosi del Giudice Morton come un incubo. Per chiunque Fester sarebbe stato il ruolo della vita: Lloyd, per sua fortuna, nel 1991 ne aveva già un paio nel curriculum. Christopher è ancora attivo in produzioni minori, come il thriller Nobody (2020).





La famiglia Addams, il film di animazione e Raoul Bova