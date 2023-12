News Cinema

La commedia italiana in cerca di nuova identità: intervista con Riccardo Milani

In un periodo di crisi al botteghino per la commedia italiana arriva il trionfo di C'è ancora domani che può indicare una via per il genere nel nostro paese. Parliamo del momento e del suo nuovo film Un mondo a parte in occasione delle Giornate professionali di cinema di Sorrento.