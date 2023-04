La Caccia: ecco il trailer del nuovo film di Marco Bocci, dall'11 maggio al cinema

News Cinema

La Caccia è l'opera seconda da regista di Marco Bocci, interpretata da Filippo Nigro, Laura Chiatti, Paolo Pierobon e Pietro Sermonti, che arriva al cinema l'11 maggio. Ecco il trailer.

Dopo il riuscitissimo esordio alla regia con A Tor Bella Monaca non piove mai, Marco Bocci torna dietro la macchina da presa con il thriller La caccia. In un racconto ad alta tensione e dagli imprevedibili colpi di scena, quattro fratelli, riunitisi per la morte del padre, dovranno fare i conti col presente ma soprattutto con il loro passato. A vestire i panni dei protagonisti, Laura Chiatti, che condivide per la prima volta un set con il marito, Filippo Nigro, Paolo Pierobon e Pietro Sermonti. Il film – prodotto da Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures, con Rai Cinema – arriverà in sala l’11 maggio distribuito da Medusa Film e questo è il trailer ufficiale.

La Caccia: la trama del film

Luca, Silvia, Mattia e Giorgio sono quattro fratelli molto diversi tra loro: Luca è energico, vende macchine e ha in mente di espandere la propria attività; Silvia ha combattuto a lungo contro la tossicodipendenza, e ora è pulita da mille giorni; Mattia è un pittore, all’apparenza trasandato e non curante dell’opinione altrui; Giorgio ha invece un’aria seria e affidabile, un lavoro stabile e una famiglia esigente. Dopo svariati anni di lontananza, i quattro si riuniscono per l’improvvisa morte del padre, proprio in quella villa dove hanno trascorso l’infanzia e che, con loro sorpresa, rimane la sola eredità lasciata dal genitore. Decidono così di vendere la casa di famiglia, che ancora oggi nasconde una terribile verità. Poiché però il ricavato è insufficiente a sanare i rispettivi problemi economici, Luca propone una soluzione estrema, una soluzione degna di suo padre.