La bravura di Margot Robbie raccontata in cinque film in streaming

News Cinema

L'attrice e produttrice australiana compie oggi 34 anni. Ecco alcuni dei film in streaming che l'hanno resa una delle grandi star della Hollywood contemporanea.

Auguriamo oggi buon compleanno alla neo-trentaquattrenne Margot Robbie. Si tratta senza alcun dubbio della star di maggior successo venuta fuori dall’ultimo decennio di cinema hollywoodiano, e questo molto probabilmente anche prima che arrivasse il successo stratosferico di Barbie. Già candidata tre volte all’Oscar, l’attrice e produttrice australiana ha già al suo attivo una lunga serie di film di culto, come dimostrano i cinque film in streaming selezionati per renderle omaggio. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Margot Robbie

The Wolf of Wall Street

Tonya

C’era una volta…a Hollywood

Babylon

Asteroid City

The Wolf of Wall Street (2013)

The Wolf of Wall Street: Il trailer italiano ufficiale in HD

Esordire al cinema accanto a Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Kyle Chandler, Matthew McConaughey, Jon Bernthal e per di più diretta da Martin Scorsese. Se non significa questo che sei una predestinata…E badate che in molte sequenze la Robbie ruba la scena ai protagonisti, facendo di The Wolf of Wall Street uno dei film maggiormente sexy e spericolati del grande autore, una commedia di costume che sprigiona energia cinematografica senza controllo. Tante nomination all’Oscar tra cui quelle per il miglior film, la regia, l’attore protagonista e non. Se ce ne scappava una anche per la Robbie nessuno davvero avrebbe potuto storcere il naso…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Tonya (2017)

Tonya: Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Nomination all’Oscar come miglior attrice - e statuetta come non protagonista a una stratosferica Allison Janney - per un film che Robbie ha fortemente voluto, tanto da produrlo. Sceneggiatura frizzante e corrosiva in mano a un Craig Gillespie che possiede quel tocco stonato e originale in grado di rendere Tonya un film difficile da dimenticare, barocco e spietato nei confronti un un’umanità al limite, Uno dei biopic più originali e sfrontati dei nostri tempi, meraviglioso esempio di come si possa fare cinema inventivo e appassionato anche puntando su personaggi tutt’altro che amati. E amabili. Film da vedere perché davvero riesce a sorprendere. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

C’era una volta…a Hollywood (2019)

C'era una volta... a Hollywood: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Perché la Robbie quell’anno abbia ricevuto la candidatura all’Oscar come non protagonista per Bombshell e non per C’era una volta…a Hollywood rimane uno dei grandi misteri dell’Academy contemporanea. la sua interpretazione di Sharon Tate possiede una poesia e una raffinatezza inusitate, doti che si intersecano alla perfezione con la rude virilità di Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. Quentin Tarantino gira quello che consideriamo il suo vero capolavoro, dove adopera finalmente la fantasia in maniera positiva, per ridare speranza a chi amava la Mecca del cinema e i suoi protagonisti. Film davvero potente, con un finale commovente. Disponibile su Sky, Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Babylon (2022)

Babylon: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La performance selvaggia e poderosa della Robbie diventa esattamente quello che serviva a Damien Chazelle per tenere insieme il suo Babylon, film-sinfonia stonato e imperfetto, coraggioso e ripugnante, maestoso e poetico. Un omaggio alla storia del cinema nel senso migliore e peggiore del termine, realizzato da un autore che finalmente si lascia andare a briglia sciolta e crea un “mostro” anche respingente, ma impossibile da dimenticare. Brad Pitt come co-protagonista funziona altrettanto bene, ma la Robbie libera e irruenta davvero buca lo schermo. A conti fatti la sua prova maggiormente istrionica, di quelle destinate a rimanere nella memoria, Come un film “maledetto” e appassionante. Da vedere col cuore in gola, e amarlo nonostante tutto. Disponibile su Sky, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.

Asteroid City (2023)

Una sola scena, ma di quelle che lasciano davvero il segno, per di più nel film di Wes Anderson migliore dai tempi di Grand Budapest Hotel, lungometraggio corale e sentito che avrebbe meritato ben altri riconoscimenti da parte della critica. Jason Schwartzman realmente credibile guida un cast magistrale, che vede tra gli altri star del calibro di Tom Hanks e Scarlett Johansson. Asteroid City è una riflessione sulla perdita, sulla crescita, sull’immaginazione che rispecchia la poetica del proprio autore con dolcezza e audacia. Un paio di sequenze arrivano davvero a stringerti il cuore, il resto lo fanno attori in stato di grazia e una regia sottile, controllata, che aderisce meravigliosamente ai personaggi. Il film è bellissimo. Disponibile su Sky, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.