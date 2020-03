L'uomo sul treno, come è stato fatto il film: il video backstage con Liam Neeson sul treno ricostruito dentro gli studi

News Cinema

Dietro al thriller hitchcockiano L'uomo sul treno con l'inossidabile Liam Neeson, c'è la maestria dei tecnici di Hollywood e una porzione di treno ricostruita in studio.

Non avrete certamente pensato che il film Non-Stop diretto da Jaume Collet-Serra e interpretato da Liam Neeson sia stato girato un aereo realmente in volo, giusto?

Per quanto abituati alla magia dei tecnici di Hollywood, vedere come ogni volta quella magia è creata dagli artigiani e dagli esperti degli effetti digitali è sempre affascinante. E allora se per un secondo avete pensato che i vagoni e la locomotiva de L'uomo sul treno fossero veri... e poi vi foste detti "noooo, non è possibile, ma come avranno fatto?", ecco la risposta nel video qui sotto.

La società Cinesite che ha sede a Londra, Montreal e Vancouver (con membri dello staff provenienti da Hollywood), lavora nel settore degli effettivi visivi e digitali da 25 anni. In curriculum hanno film come No Time To Die, Logan, Avengers: Endgame e le serie Dark e The Witcher.

Nel video viene mostrato l'ambiente in cui si trovavano gli attori, in porzioni di treno ricostruite negli studi i cui ambienti circostanti fuori dai finestrini non sono altro che immagini aggiunte in post-produzioni con lavorazioni di compositing al computer.