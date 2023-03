L'ultima notte di Amore, parla Piefrancesco Favino: "se ci fosse stato Denzel Washington al mio posto..."

News Cinema

L'attore è il protagonista di questo teso noir notturno ambientato a Milano, scritto e diretto da Andrea di Stefano, che arriva nei cinema italiani il 9 marzo con Vision Distribution. Ecco cosa ha raccontato Favino alla Berlinale, dove L'ultima notte di Amore è stato presentato fuori concorso.

Andrea di Stefano, regista e sceneggiatore del film, ha raccontato di aver scritto L'ultima notte di Amore avendo in testa Pierfrancesco Favino come protagonista. "E per fortuna ha accettato, altrimenti sarei stato rovinato", ha detto quando lo abbiamo incontrato alla Berlinale, dove il film ha avuto la sua prima mondiale.

A Berlino c'era anche Favino, ovviamente. Un Favino che, dopo essersi speso per una questione che gli sta molto a cuore e che riguarda il rispetto per il cinema italiano, ha parlato ovviamente anche del film nel quale interpreta il ruolo di un poliziotto che, nella notte che dovrebbe precedere il suo pensionamento, rimane coinvolto in una faccenda che potrebbe costargli carriera e vita quando un lavoro accettato per arrotondare si tramuta in un vero e proprio incubo.



L'ultima notte di Amore: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film

Come suggerisce il titolo, L'ultima notte di Amore vede Favino impegnato in una vera e propria lotta contro il tempo per uscire indenne, e vivo, dal pasticciaccio brutto in cui si è cacciato, e che racconta una realtà spesso taciuta come quella dei tanti nostri agenti di pubblica sicurezza, polizotti o carabinieri che siano, impegnati in un doppio lavoro per arrivare a fine mese. Questioni sociali a parte, quello di di Stefano è un film orgogliosamente di genere, un noir in cui, secondo Favino: "si fotografa molto bene cosa è un poliziotto che non pensa di essere un supereroe".

Questo, per Favino, "lo rende molto italiano", tanto da spingerlo a a fare un paragone con un divo del cinema statunitense:

Se nel mio ruolo ci fosse stato Denzel Washington, avremmo saputo tutti che alla fine si sarebbe salvato. Se a fare quel personaggio è invece Favino allora forse no, potrebbe non salvarsi, e allora c'è il dubbio, mentre si vede il film, e la storia funziona meglio.

Sul tema dell'onestà, che è uno dei temi del film di di Stefano, Favino ha detto che "la mia onestà non è mai stata messa a dura prova. Sono trent'anni che lavoro, e le persone hanno oramai capito chi sono. La mia forma principale di onestà è il mio impegno: non vado mai sul set sapendo di non aver fatto tutto quello che potevo fare per prepararmi, e il pubblico sa che sempre ho fatto tutto quello che era nelle mie possibilità".

Interprete di tanti personaggi spesso molto diversi tra loro, Favino ha detto di non far differenza tra "il personaggio famoso e la persona comune. Mi piacciono le storie, e sono molto felice di poter presentare al pubblico cose molto diverse. Penso di essere il tipo di attore capace di questo ampio spettro. La mia ambizione che un Franco Amore possa sedere in sala a vedere il film e riconoscersi sullo schermo. Una cosa che magari è più difficile quando interpreto Craxi. Quello che mi attrae", ha spiegato, "è la ricerca della semplicità in quello che faccio, affrontare storie in cui non sono un ingombro ma uno strumento al loro servizio".