Pierfrancesco Favino arrabbiato a Berlino: "Vedo scemare il rispetto per il cinema italiano"

"Perché gli americani interpretano Gucci e Ferrari, e a me - giustamente - non farebbero mai fare Kennedy?", si chiede l'attore, che alla Berlinale è presente come protagonista del film di Andrea di Stefano L'ultima notte di Amore.

È amareggiato, Pierfrancesco Favino. Forse anche un po' arrabbiato. "Vedo scemare il rispetto che c'è all'estero per il cinema italiano e per le sue professionalità", dice a Berlino, a margini dell'incontro stampa per il film L'ultima notte di Amore, presentato alla Berlinale nella sezione Berlinale Special e in uscita in Italia il 9 marzo, di cui è il protagonista.



A Favino non piace, e non gli si può dare torto, che in epoca di grande attenzione all'inclusivity e alla correttezza politica, ci siano delle regole che paiono non valere anche per gli attori del nostro paese. "Vedo sempre più spesso ruoli di personaggi italiani nelle grandi produzioni internazionali che vengono a girare da noi andare a attori non italiani". Favino menziona titoli come House of Gucci, Ferrari. Non se la sta prendendo, specifica, con "i grandi attori" che interpretano quei film e quei personaggi, ma, dice, "a me non farebbero mai fare Kennedy. E a nessuno verrebbe mai in mente di chiedere a un attore americano di interpretare Yves Saint Laurent: perché i francesi hanno messo dei paletti precisi".

A Favino la logica vigente non è proprio congeniale, "perché io penso che un attore dovrebbe poter interpretare anche un elefante", dice facendo un chiaro paradosso, "ma se la logica è questa, includete anche noi. Invece noi italiani facciamo eccezione. Quando lo fai notare ti rispondono che non siamo una minoranza".

Favino parla anche di grandi professionisti, di maestranze che lavorando con grandi produzioni americane e internaizonali sono costretti a ricoprire ruoli molto al di sotto della loro competenza: "perché prima ci sono gli americani, che devono avere assistenti asiatici o altro, e solo dopo arriviamo noi".

Secondo Favino, "dobbiamo mettere dei paletti, anche rischiando di perdere qualcosa in termini di investimenti internazionali, di quelli che vengono da noi a girare per usufruire del tax credit. Dovrebbe interessarsi qualcuno a questa questione, magari anche a livello ministeriale. Ma attenzione, perché non è un problema politico, è un problema industriale. Un problema legato alla perdita di rispetto che sento e vedo per la nostra scuola e la nostra cultura cinematografica".

Con l'occasione, Favino ha anche diffuso il seguente comunicato stampa dell'associazione UNITA, che riunisce attorie attrici del nostro paese:

In Italia le lavoratrici e i lavoratori del settore cineaudivisivo sono da mesi in attesa che venga rinnovato loro il contratto collettivo nazionale. Le troupe, i tecnici, le maestranze e perfino gli stuntmen operano in assenza di regole condivise e di tutele moderne ed efficaci.

Le attrici e gli attori italiani - unici in Europa - non hanno addirittura mai avuto un contratto collettivo di categoria che stabilisca diritti, doveri e minimo salariale e questo perché le associazioni dei produttori non intendono sedersi a contrattare, impedendo di fatto il progresso del settore sia in termini di sviluppo industriale che dei diritti dei lavoratori.

Un paese che vuole dirsi civile, non può continuare a produrre cinema e televisione in questo modo.

Per questo motivo i doppiatori italiani sono già entrati in sciopero e la più grande associazione di categoria delle attrici e degli attori, UNITA, ha deciso di rendere nota questa situazione sostenendo la mobilitazione sindacale, da oggi fino all’ottenimento di tutti i diritti che spettano a coloro che si adoperano ogni giorno con passione e professionalità per tenere in vita il nostro immaginario, il nostro cinema, la sapienza e la cultura del nostro Paese.