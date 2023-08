L'ordine del tempo: Edoardo Leo e Ksenia Rappoport raccontano il film di Liliana Cavani presentato a Venezia

News Cinema

Un gruppo di amici insieme per un compleanno che aspettano il possibile arrivo di un asteroide sulla terra che segnerebbe la fine dell'umanità. Edoardo Leo e Ksenia Rappoport, fra i protagonisti di questo film corale, ci raccontano il film della Cavani presentato a Venezia.

Una villa splendida proprio sulla spiaggia. Sullo sfondo il promontorio di Sabaudia, non lontano da Roma. Un gruppo di amici si ritrovano spensierati per festeggiare il compleanno di una di loro. Qualcosa da bere, frutta, vassoi di cibo in terrazza e il rischio della fine del mondo imminente, complice la caduta sulla Terra di un asteroide poco garbato.

Liliana Cavani ha presentato a Venezia 80 il suo nuovo film, L'ordine del tempo, per accompagnare il Leone d'oro ricevuto dalle mani della sua protagonista de Il portiere di notte, Charlotte Rampling.



L'Ordine del Tempo: Il Trailer Ufficiale del Film di Liliana Cavani, con Alessandro Gassmann, Claudia Gerini e Edoardo Leo - HD