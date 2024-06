L'innocenza: ecco il trailer del nuovo film di Hirokazu Kore-eda in arrivo al cinema

News Cinema

Al cinema dal 22 agosto con BIM Distribuzione l'ultimo film di uno dei più grandi maestri del cinema giapponese contemporaneo, presentato in concorso a Cannes 2023. Ecco il trailer, la trama e il poster di L'innocenza.

Inspiegabilmente sottovalutato da buona parte della critica, specialmente italiana, Monster di Hirokazu Kore-eda è stato invece uno dei film più belli del concorso di Cannes 2023, quello di film come Perfect Days, La zona d'interesse e Anatomia di una caduta, giusto per citare altri tre titoli. Non a caso questo più recente lavoro di uno dei più grandi maestri del cinema giapponese contemporaneo portò a casa il premio alla miglior sceneggiatura.

Ora Monster sta per fare finalmente il suo debutto nei cinema italiani: arriverà nelle sale dal 22 agosto con BiM Distribuzione e col titolo italiano di L'innocenza.

Questa la trama ufficiale del film:

Minato, che ha 11 anni e vive con sua mamma vedova, inizia a comportarsi in modo strano e torna da scuola sempre più avvilito. Tutto lascia pensare che il responsabile sia un insegnante, così la madre si precipita a scuola per scoprire cosa sta succedendo. Ma la verità, come spesso accade nei film di Kore'eda, si rivelerà essere un’altra e i fatti sveleranno una profonda e toccante storia di amicizia.