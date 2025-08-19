L'incanto: svelato il poster del film di Tomaso Pessina che sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia

News Cinema

È programmato per il 4 settembre alle Giornate degli Autori (sezione Confronti), il documentario L'incanto che esplora la magia del cinema attraverso lo sguardo del maestro Pupi Avati e il glorioso passato del Cinema Odeon di Milano.

Il prossimo 4 settembre alla 82ª Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, nell'ambito della sezione Giornate degli Autori, sarà presentato il film documentario L'incanto diretto da Tomaso Pessina. Si tratta di un'opera che ripercorre i gloriosi anni del Cinema Odeon di Milano, ormai chiuso per diventare un centro commerciale, sviluppando un percorso narrativo tra luoghi e memorie familiari presenti nel cinema di Pupi Avati. Pur essendo un progetto personale, L'incanto, prodotto dalla società Twin Studio di Milano, è un film che esplora la magia del cinema attraverso molteplici sguardi. Da una parte quello del maestro Avati, dall’altra la storia dell'Odeon, luogo che ha segnato l’immaginario di molte generazioni, capolavoro déco inaugurato nel 1929 e progettato da Aldo Avati, bisnonno di Pessina e zio di Pupi.

L’impianto formale del film è concepito come una partitura visiva dove differenti livelli temporali e materiali si intrecciano per raccontare sia il reale sia l’immaginario, celebrando non solo l’eredità del maestro, ma il potere stesso del cinema. L'incanto si sviluppa come un viaggio attraverso i temi, i luoghi e le ossessioni che attraversano l’opera di Pupi Avati, mettendo al centro il concetto di appartenenza alla famiglia, alla città, al paesaggi, e a una precisa idea di cinema. Il vero cuore della riflessione è la ricerca dell’incanto, ovvero quella forza invisibile che unisce autori, spettatori e gli spazi sempre più vulnerabili in cui il cinema sprigiona la sua magia. Visivamente, il progetto mira a offrire un’esperienza immersiva che rievochi con linguaggio contemporaneo la poetica emotiva di Avati. Per tradurre sul piano espressivo l’idea stessa di incanto, si ricorre all’animazione. Alcune sequenze simboliche dei film di Avati vengono rilette in rotoscoping con illustrazioni originali di Elisabetta Bianchi, non per ornare ma per aprire nuove possibilità visive e personali di meraviglia.

L'incanto: il poster del film di Tomaso Pessina

Qui sotto il poster de L'incanto e più in basso la dichiarazione de regista che ne racconta la genesi.





“La locandina è nata insieme al film, come sintesi visiva del nostro approccio al documentario e al cinema stesso: dare forma all’Incanto" spiega il regista Pessina. "L’artista e art director Elisabetta Bianchi ha reinterpretato una foto del film “Una gita scolastica” di Pupi Avati con il suo tratto pittorico complesso e stratificato, la stessa tecnica del rotoscoping utilizzata nel film: dipingere fotogramma per fotogramma le sequenze di Pupi Avati, per raccontare il nostro incanto personale davanti al cinema. Inoltre, il titolo originale del film “Una gita scolastica” era inizialmente proprio “L’incanto”. Nel film il personaggio di Carlo Delle Piane (che si vede ritratto nel poster) racconta ai suoi studenti la leggenda contadina dell’Incanto: uno spirito benevolo che aiuta i viaggiatori nell’attraversamento dell’Appennino. Inoltre, abbiamo scelto questa immagine perché è un’immagine bellissima: chi da bambino non ha mai giocato a fare gli orecchini con le ciliegie, i primi giorni d’estate? Il sapore della ciliegia e il gioco degli orecchini erano il primo lasciapassare dell’estate. E il segno di quell’età spensierata che i protagonisti di “Una gita scolastica” nel loro percorso, di fatto, abbandonano. E solo un tratto dall’impronta fortemente artistica come quello di Elisabetta Bianchi si prestava benissimo a rendere questa magia e questa complessità con un pennello su pellicola”.